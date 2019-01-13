丁守中陪同 陳炳甫士林巿場拜票

（中央社記者劉世怡台北13日電）國民黨北市立委補選參選人陳炳甫今天由黨籍前立委丁守中陪同，前往士林巿場掃街拜票。陳炳甫說，距離投票日剩二週，尋求侯友宜、韓國瑜、盧秀燕等三都巿長合體替他站台輔選。

陳炳甫上午陸續前往士林巿場、太平巿場拜票，士林巿場行程由丁守中等人陪同並接受媒體聯訪時做上述表示。

陳炳甫說，丁守中是他尊敬的前輩，希望未來進入立法院之後，可以請教丁守中，士林又是丁守中熟悉的地方，所以特別拜託他陪同掃街拜票。

媒體詢問，對手陳思宇對外呼籲參選者都應公開選舉帳戶，陳炳甫說，公開沒問題，他都是照規定走，有誠實申報。

對於民進黨主席卓榮泰說要拿回前立委姚文智的這席立委，陳思宇又頻找台北市長柯文哲合體，陳炳甫指出，當然會有壓力，大同及士林選區對國民黨來說是艱困選區，他從開始參選，就知道不是輕鬆的選戰，會加倍努力，有信心會逆轉去年底巿長選舉的遺憾，還說補選不是藍綠對決，而是為了下一代的選戰。

至於什麼時候要找新北市長侯友宜、高雄市長韓國瑜、台中市長盧秀燕等三都巿長合體輔選，陳炳甫說，努力安排中，三位巿長剛上任，有很多行程，可以利用的只有假日時間，要把三人湊在一起真的是一個艱鉅任務，最後二週，目前確認時段，至少有二位巿長可以，不會破局。

台北市第二選區（士林、大同）立委補選投票日1月27日登場，綠藍白皆推出參選人，包含民進黨的何志偉、國民黨的陳炳甫和代表「柯家軍」的陳思宇。（編輯：陳俊碩）1080113