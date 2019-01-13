生意變好卻漲價 韓國瑜籲業者勿殺雞取卵

國民黨內前總統馬英九、前立法院長王金平被視為是2020總統大選熱門人選，兩人13日到高雄阿蓮區天廟參拜，高雄市長韓國瑜（前）也到場，受訪時避談曾說過「有人已是相公」說法。中央社記者陳朝福攝 108年1月13日

（中央社記者陳朝福高雄13日電）高雄市部分商圈生意變好，卻有業者悄悄漲價，甚至停車費也調高。高雄市長韓國瑜今天呼籲業者勿殺雞取卵，讓消費者覺得是在敲竹槓，希望業者注意品質及價格，市府將道德勸說。

韓國瑜今天受邀到高雄市阿蓮區天廟參拜，會後受訪做上述表示。

近來高雄市知名的六合及瑞豐夜市生意變好，卻傳出有攤商悄悄調漲售價，還有停車費也調漲，網友怒批並貼文。

韓國瑜指出，他要拜託各行各業，包括高雄食衣住行育樂等業者都要確保品質及價格公道。

他說，「老鼠拖拖鞋大的在後頭，怎可以這樣殺雞取卵，讓消費者心理不舒服覺得在敲竹槓」，業者一定要注意價格公道並顧好品質。

韓國瑜表示，將去了解並進行道德勸說，盼業者共體局勢，一定要注意品質及價格公道，否則對高雄市形象不好。

高雄市經發局聲明有關六合夜市土魠魚羹漲價一事，應屬個別攤商市場機制的銷售行為，尚未發現商圈、夜市有全面漲價的現象，未來將偕消保官和商圈、夜市管理人員前往實地勘查，了解商家漲價的原因，避免消費糾紛或影響整體商圈與夜市形象。

至於傳出高雄市瑞豐夜市停車場停車費漲價一事，市府交通局表示，是私人停車場，因人事成本增加，業者自上月22日起調漲停車費「平日每次120元、假日每次150元」。交通局將進行道德勸說，拜託業者共體繁榮局勢，千萬不要隨便漲價。

高雄市六合國際觀光夜市主委莊其章受訪表示，常常與攤商業者交流要顧品質及價格，以確保消費權益；他說，土魠魚羹漲價一事是業者以原物料價格調漲的因素漲價，非哄抬價格。（編輯：陳俊碩）1080113