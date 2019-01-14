大巨蛋審查無論過不過 柯文哲：都會謠言滿天飛

（中央社記者梁珮綺台北14日電）前都發局長林洲民認為，台北市長柯文哲在大巨蛋案上被蒙蔽；對此，柯文哲今天說，大巨蛋審查無論通過與否，都會謠言滿天飛，所以他堅持審查進行錄影錄音，甚至網路直播。

柯文哲上午在市政大樓11樓接受媒體聯訪時，做上述表示。

林洲民日前表明遭逼退，他昨天出席「台北公共住宅公共藝術論壇」受訪表示，柯文哲是很認真的市長，但在大巨蛋案中，的確被蒙蔽。他也指出，自己被辭職是歷史上的錯誤。

對此，柯文哲說，大巨蛋審查無論通過與否，都會謠言滿天飛，「所以堅持審查要錄音錄影，甚至網路直播」，把可能出現的問題降到最低。

他說，大巨蛋案紛紛擾擾，「對我來講，就是以前留下來的共業，坦白講，我心中也圈圈叉叉」，只是若要解決大巨蛋的問題，一定爭議很多，所以要公開透明。由於文化部長鄭麗君決定留任，有媒體詢問未來北市府與文化部在大巨蛋案上是否又要「槓」4年，柯文哲說，「不會吧，最多到明年而已」，因為任期僅到明年5月。（編輯：方沛清）1080114