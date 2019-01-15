台南警消勤務繁重加給發放 逾5000人受惠

（中央社記者張榮祥台南15日電）台南市警消勤務繁重加給發放今年成真，消防人員今天入帳，警員預定最快17日發放，警消受惠人數超過5000人，2月之後將併入薪資發放。

警消勤務繁重加給最先發放的是台北市，新北市、桃園市及台中市陸續跟進，前台南市代理市長李孟諺及前高雄市代理市長許立明去年也宣布今年開始發放。

台南市消防局長李明峯表示，台南市消防人員勤務繁重加給今天入帳，第一級繁重分隊新台幣5905元，第二級大隊及勤務較低分隊5061元，119執勤台人員4047元，第三級內勤2698元。

他說，台南市消防局今年勤務繁重加給預算編列6910萬元，每個月平約580萬元，發放人數1038人。

台南市警局因人數較多，勤務繁重加給最快17日發放，最慢19日，警察局長黃宗仁表示，台南市警員勤務繁重加給第一級5905元，第二級5061元，第三級4218元，第四級2698元。

台南市警局人事室主任劉全福說，台南市警局今年勤務繁重加給預算約2億8000萬元，平約每個月約2100萬元，因發放人數高達4100人，造冊較慢，才遲至1月中旬發放，2月就會併入薪資一併發放。（編輯：方沛清）1080115