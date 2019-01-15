贏韓國瑜最愛滷肉飯 林明溱說這碗更好吃

（中央社記者蕭博陽南投縣15日電）南投縣多家餐廳業者今天聯合舉辦特色年菜與伴手禮行銷推廣活動，南投縣長林明溱推薦結合在地食材的竹筍肉燥飯，肯定比高雄市長韓國瑜最愛的滷肉飯「更好吃」。

迎接農曆春節，南投餐廳業者搶攻年菜市場。南投縣美食旅遊交流協會今天在南投縣政府舉辦「南投地方特色年菜伴手禮行銷推廣暨品嚐會」，結合金都餐廳、金竹味餐廳、樂涼園藝餐廳、古月軒時光麵、赤腳精靈、集元果觀光工廠等業者，展示滿桌精緻美味年菜。

廚師也在現場烹飪美味料理，讓民眾品嚐地方特色饗宴，南投縣長林明溱出席並逐道試吃年菜與名產，為業者站台行銷，當見到南投在地竹筍肉燥飯，他直說，肯定比高雄市長韓國瑜最愛的滷肉飯「更好吃」。

林明溱表示，活動結合縣內多家餐飲業，共同推廣春節年菜與伴手禮，各家餐廳推出的料理都非常美味，春節假期歡迎全台遊客來南投旅遊、吃美食、賞燈會，同時歡迎縣民春節前踴躍預訂年菜。

南投縣美食旅遊交流協會理事長王文正說，協會會員共同推廣年菜及特色伴手禮，年菜以養生為概念，幫民眾解決年菜選擇煩惱，希望提供的年菜口味讓人感到溫馨又好吃，也歡迎各縣市遊客到南投旅遊時，多購買南投在地特產與伴手禮。（編輯：翁翠萍）1080115