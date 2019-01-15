屏東宣傳農職災保險 每月15元申辦率僅11%

為宣導農民職災保險好處，屏東縣政府利用路網遍布全縣的屏東客運，製作農民職災保險車體廣告，1月起陸續在全縣鄉間小路趴趴走，盼讓更多農民了解這項保障。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真 108年1月15日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣15日電）屏東縣農民職業災害保險去年11月開辦至今，雖然每個月只需要付新台幣15元，至今只有1萬2000多人提出申請，申辦率11%，縣府為向農民宣傳，在8條路線的屏東客運車體打廣告。

縣府農業處表示，從去年11月開辦的農民職業災害保險，屏東縣已有3位投保人經勞保局認定屬職業災害，並成功請領給付，目前還有數起已提出申請在勞保局審核中的案例，只要經認定符合職業傷害，就可以給付。

農業處表示，屏東縣有10萬7000多名農保被保險人，目前只有1萬2000多人提出申請，申辦率只有11%，仍有許多農民不清楚這個政策保險內容，縣政府透過LINE推播、第四台頻道、公所跑馬燈等持續宣傳，這個月起洽租8條路線屏東客運車體打廣告，向農民宣傳。

蜜棗農潘志民表示，他自己已有加保，許多農民沒有提出申請，是因為不知道有這個職災保險，也不知道內容，每個月才15元，很有保障。

縣府表示，對於在田間務農因遭受意外傷害不能工作導致收入中斷的農民，農民職業災害保險提供有傷害給付、就醫津貼、身心障礙給付及喪葬津貼等4項給付，都是現金給付，就醫津貼隨同傷害給付一併發給，且與農保比較，新增傷害給付及就醫津貼2項給付。

縣府指出，農職災保險還有身心障礙給付增給50%，喪葬津貼增給100%，對於遭受職業傷害的農民具有較高的保障，實際從農的農保被保險人，可到戶籍所在地農會申辦。（編輯：陳政偉）1080115