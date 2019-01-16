春節大眾運輸快樂行 公路總局籲提前規劃

交通部公路總局、第五區養護工程處、嘉義區監理所、雲林監理站及雲林縣警察局交通隊等相關單位，16日上午舉辦雲林地區108年春節疏運措施說明會，呼籲民眾提早規劃，並多運用大眾運輸工具。中央社記者葉子綱攝 108年1月16日

（中央社記者葉子綱雲林縣16日電）今年農曆春節有長達9天連續假期，公路總局今天推出大眾運輸及道路疏運措施，其中，台3線往古坑劍湖山、台19線往北港媽祖廟等路段易壅塞，建議民眾提早規劃，平安快樂行。

今年農曆春節連續假期從2月2日至10日長達9天，交通部公路總局、第五區養護工程處、嘉義區監理所、雲林監理站及雲林縣警察局交通隊等相關單位，上午舉辦雲林地區108年春節疏運措施說明會，呼籲民眾提早規劃並儘量搭乘大眾運輸工具。

公路總局第五區養護工程處指出，公路運輸方面，台3線公路往古坑劍湖山世界、台19線公路往北港媽祖廟等易壅塞路段，建議民眾提前規劃及儘量搭乘大眾運輸工具。

至於沿海地區可經由台78線、82線、84線等東西向快速道路，連接台61線西濱快速道路，可以串連周邊濱海景點，包括嘉義鰲鼓、東石、北門、七股、雲林宜梧、台西等地。

高鐵雲林站方面，從1月31日至2月10日，雲林新增127班，並增加自由座列車，歡迎旅客搭乘並提早規劃相關旅遊行程。

雲林監理站站長吳孟峰表示，包括日統、台西、國光、統聯等客運，在春節連假期間86條中長途國道客運路線，將提供約85折車價等優惠，有關疏運措施可上網交通部公路總局網站、省道及時交通資訊網及IBUS公路汽車資訊APP等管道查詢。（編輯：李亨山）1080116