蔡阿嘎堂叔蔡鼎三公祭 儀式隆重肅穆

（中央社記者黃國芳嘉義縣17日電）網路名人「蔡阿嘎」堂叔、嘉義縣議員當選人蔡鼎三日前病逝，今天在東石鄉住處舉行告別式，嘉義縣長翁章梁、縣議會議長張明達各率員工送蔡鼎三最後一程，儀式隆重肅穆。

民進黨籍蔡鼎三上午8時在住處舉行公祭，由張明達擔任點主官，並由民進黨籍的鄉鎮市長覆蓋黨旗，藍綠民代及社團都到場弔唁，包括翁章梁、民進黨立法院黨團幹事長李俊俋、立委陳明文、蔡易餘及前嘉義縣長張花冠等人。

蔡鼎三2日病逝，「蔡阿嘎」曾在臉書貼著與堂叔開心合照，並貼文追悼，對叔叔從小到大的印象，就是一位個性爽朗、認真做事，令人尊敬的長輩，這個突如其來的噩耗，到現在還不敢相信，「您留下的風範，晚輩會窮極一生去追隨學習的!!!」

前總統陳水扁日前由民進黨籍嘉義市議員王美惠等人陪同，前往蔡鼎三東石鄉住家，在靈前上香祭拜，蔡鼎三長子蔡建漢在臉書貼文感謝。

蔡鼎三去年12月因感冒肺炎住台南成大醫院，未宣誓就職，2日上午因肺炎合併敗血症休克病逝，享年58歲，今天在東石鄉住家舉行告別式，發引嘉義市火化場火化，骨灰安厝朴子市第二納骨堂。（編輯：管中維）1080117