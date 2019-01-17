雲林縣啟動臉書即時通報 有助效率民意零距離

雲林縣長張麗善（圖）17日宣告啟動「雲林上場ONLINE」臉書即時通報系統，民眾透過縣長及副縣長臉書粉絲專頁反映及陳情，將在4小時內獲得回應。中央社記者葉子綱攝 108年1月17日

（中央社記者葉子綱雲林縣17日電）雲林縣政府今天宣布啟動臉書即時通報系統，民眾可以透過縣長張麗善、副縣長謝淑亞臉書粉絲專頁反映和陳情，然後由小編蒐集轉交相關局處，在4小時內為民眾解決問題。

雲林縣長張麗善率縣府團隊，在縣府親民空間正式宣告「雲林上場ONLINE」臉書即時通報系統，透過專案、跨局處運作，提升縣府團隊的服務能力與競爭力。

張麗善說，現在是網路社群發達的時代，國內外無遠弗屆，臉書在台灣擁有超過1800萬用戶，被視為是貼近民眾生活的社群平台，民眾透過政府機關臉書留言蔚為風潮。

張麗善期勉縣府團隊，每個局處都是縣長的分身，讓民眾的問題得到即時重視與解決，從民眾陳情的管道做起，讓民眾感受到縣府施政的溫度，達到「雲林幸福上場」的目標。

雲林縣政府計畫處長李明岳指出，民眾可在縣長張麗善及副縣長謝淑亞的臉書專頁反映及陳情，由新聞處人員組成的小編負責蒐集工作，彙整後發布至相關單位副主管群組，再透過分責分工機制逐案處理，最後由小編在臉書專頁回覆民眾。

李明岳表示，以後民眾的縣政建言，除了信箱、書面、1999便民專線、聯合服務中心等管道，現在新增縣長及副縣長的粉絲專頁即時反映民情，將在4小時內獲得回應，便民、有效率、民意零距離。（編輯：陳俊碩）1080117