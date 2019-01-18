守護瀕危植物 植物保種中心與屏縣府簽約

（中央社記者郭芷瑄屏東縣18日電）位於屏東的辜嚴倬雲植物保種中心，今天與屏東縣政府簽署「屏東珍稀瀕危物種保種行動合作意向書」，中心執行長李家維說，從屏東開始，將廣邀各縣市政府合作，保育瀕危植物。

這是繼民國106年雙方合作推動「保護屏東瀕滅植物-武威山烏皮茶保種行動」，將20多株烏皮茶樹種在縣政府行政大樓庭院後，保種中心與縣府進一步的合作，展開屏東珍稀瀕危物種的保育推廣行動。

李家維表示，保種中心收集來自世界各地的奇葩異卉，沒有忘掉台灣有5300種植物、將近1000種是世界瀕危，這些植物多因人工開發棲地被破壞或不被重視踩踏等因素而瀕危。

李家維說，他不認為光靠保種中心把這些瀕危植物照顧好是最佳策略，保種中心做個起點，找到瀕危物種，廣邀各縣市一起合作，把轄內特殊種類植物照顧好，這些物種不見得是站在健康、食用、觀賞角度，但卻是維繫著一個地區生態性平衡最重要的資產。

李家維表示，這項行動屏東是個非常好的起點，目前將先推廣保育屏東特有種植物武威山烏皮茶，下一個階段將展開屏東捲瓣蘭、鵝鑾鼻燈籠草等屏東特有種的共同保育，將以機關、學校、個人為對象，但申請者都要經過縣府篩選，避免辛苦培育的樹苗被摧毀，目前保種中心繁殖的武威山烏皮茶苗有1900多株。

縣府農業處長黃國榮表示，縣府將以林業苗圃、公有地綠化等方式，壯大原生種族群的基因庫。

為了保育瀕臨絕種的熱帶及亞熱帶植物，由清華大學教授李家維發起，在前台泥企業團董事長辜成允的支持下，在屏東縣高樹鄉辜家的泰和農場興建熱帶植物保種中心，2007年元月正式起航，至今11年。

保種中心資深蒐藏經理陳俊銘表示，目前保種中心共有35位專業人員，負責17棟溫網室與2棟恆溫房，收藏全世界超過3萬3000多種植物活體，是全球熱帶、亞熱帶植物物種最多的保種園區。

陳俊銘說，中心為了分散保種風險，近年啟動百種興盛計畫，盼與更多企業、個人或社區合作；除此外，保種中心也參與世界植物的保種，包括索羅門資源調查計畫及與越南合作組「台越聯合植物保育研究中心」，也與中國大陸深圳的植物園合作。（編輯：陳俊碩）1080118

辜嚴倬雲植物保種中心執行長李家維（左）18日與屏東縣副縣長吳麗雪（右）分別代表雙方簽署「屏東珍稀瀕危物種保種行動合作意向書」，將攜手守護各式瀕危植物。中央社記者郭芷瑄攝 108年1月18日

辜嚴倬雲植物保種中心18日與屏東縣府簽署「屏東珍稀瀕危物種保種行動合作意向書」，保種中心執行長李家維表示，將先推廣保育屏東特有種植物武威山烏皮茶。中央社記者郭芷瑄攝 108年1月18日