寒冬送暖 台中農會獅子會助弱勢過好年

農曆春節將至，台中市大安區農會募集1000包香腸，嘉惠大甲、大安、外埔、仁愛等地區共360戶弱勢家庭，希望他們也能享受香腸美味，一同溫馨過年。（大安區農會提供）中央社記者趙麗妍傳真 108年1月18日

（中央社記者趙麗妍台中18日電）年關將至，台中市大安區農會募集1000多包香腸，送給360戶弱勢民眾；東勢獅子會今天也捐贈150份民生用品，造福山區弱勢戶，讓弱勢族群在寒冬中感受社會溫暖。

台中市大安區農會每年中秋、農曆新年，都會舉辦安農香腸送愛心活動，協助弱勢族群也能一同過節。

大安區農會總幹事蔡建宗表示，香腸在傳統節慶是重要應景食品，「108安心呷．農為您，安農香腸送愛心」今年邁向第5年，凡民眾購買安農馬告香腸禮盒一盒，農會就會捐出一包安農香腸做公益。

蔡建宗指今年發起活動半個月內募集1000多包安農香腸，嘉惠大甲、大安、外埔、仁愛等地區共360戶弱勢家庭，幫助他們也能享受香腸美味，一同溫馨過年。

東勢獅子會傳愛山城地區，東勢獅子會會長王國明及各位獅友捐贈民生用品150份，今天與東勢區公所合作，在區公所前廣場舉辦寒冬送暖活動，共同造福山城地區弱勢族群，讓弱勢族群在寒冬中感到社會的溫暖。

東勢區公所區長徐佩鈴說，希望透過此活動讓善心活動永續，同時拋磚引玉，期盼更多愛心投入關懷社會需要幫助的各角落。（編輯：翁翠萍）1080118