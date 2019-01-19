何志偉擬出席20日公辦政見會 提在地政見

民進黨台北市第2選舉區立委補選候選人何志偉（右2）19日上午在立委呂孫綾（右）及當地里長陪同下，到大龍市場掃街拜票。何志偉表示，他會出席台北市選舉委員會20日舉辦的政見發表會，政治人物就是要認識在地，提出在地政見。中央社記者劉建邦攝 108年1月19日

（中央社記者劉建邦台北19日電）民主進步黨台北市第2選舉區立法委員補選候選人何志偉今天表示，他會出席台北市選舉委員會20日舉辦的政見發表會，政治人物就是要認識在地，提出在地政見。

他說，他提出廟口、水岸經濟等，只要經濟好，民眾就開心。

何志偉上午在民進黨籍立法委員呂孫綾及當地里長陪同下，到大龍市場掃街拜票。

何志偉被問及近期頻找美女議員或立委站台，是否刻意打「正妹牌」時說，他是以正面、溫暖力量主打政績、政見牌，感謝願意幫他的人。近期許多年輕女性議員跟他一起掃街拜票，都是人善心美又努力，受基層認同，更希望可奉獻台灣。

台北市第2選區立委補選27日投票，競爭者除何志偉，還有中國國民黨候選人陳炳甫、代表「柯家軍」的候選人陳思宇等共5人。（編輯：李明宗）1080119