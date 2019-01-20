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陳景峻力挺何志偉 卓榮泰：黨員不應缺席

最新更新：2019/01/20 21:41

（中央社記者黃麗芸台北20日電）綠營大咖今晚全力站台輔選民主進步黨台北市立委補選候選人何志偉，前台北市副市長陳景峻出席被視為白綠合作破局。民進黨主席卓榮泰說，民進黨黨員在這次補選都不應缺席。

何志偉今晚在社子國小舉辦「百工百業挺志偉&社子大團結之夜」，全力衝刺選情，包括卓榮泰、前行政院長賴清德、現任行政院長蘇貞昌和陳景峻都綠營大咖都到場站台輔選。

媒體會中聯訪詢問，總統蔡英文是否會在選前之夜現身輔選。卓榮泰表示，無法預先了解蔡總統的行程，一切都是配合何志偉競選總部的活動設計和訴求，但不論蔡總統有無到場，對這場立委補選都是高度關心。

卓榮泰說，黨中央會做好全力配合，包括所有調度和人力分配方面，對於蔡總統有無可能在最後一刻現身，他僅笑說「這個要問總統府」。

媒體追問陳景峻站台輔選，是否意味白綠不合作。卓榮泰認為，民進黨的黨員在這次立委補選中，都不應該缺席，這是給所有候選人最大的助力，讓他們感受到黨內溫暖。

何志偉也表示，每一天對他來說都是選前之夜，自己會用盡全力拚勝選，「我在的地方就是我的主場，有人民的地方就是我的主人」，希望可以保住這關鍵的一席。（編輯：李錫璋）1080120

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