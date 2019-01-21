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高港百年蓬萊商港區變身花園 驚豔見客

最新更新：2019/01/21 15:21
日據時代開港迄今的高雄港蓬萊商港區，經高雄港務公司斥資闢建高港水花園，107年底起對外開放參觀，驚豔不少遊客，這是高雄港蓬萊商港區百年來首度開放民眾進入。（高雄港務分公司提供）中央社記者程啟峰高雄傳真　108年1月21日
日據時代開港迄今的高雄港蓬萊商港區，經高雄港務公司斥資闢建高港水花園，107年底起對外開放參觀，驚豔不少遊客，這是高雄港蓬萊商港區百年來首度開放民眾進入。（高雄港務分公司提供）中央社記者程啟峰高雄傳真　108年1月21日

（中央社記者程啟峰高雄21日電）配合日據時代開港迄今的高雄港蓬萊商港區，百年來首次開放民眾進入，自去年12月22日起，以全新風貌與大家見面的高港水花園是緊鄰高雄港舊港區的生態造景，驚豔不少遊客

高港水花園位於高雄港3號至5號碼頭週邊，占地4300坪，現場超過5000萬株造景植栽，營造熱帶花園城市森林秘境，有如愛麗絲夢遊仙境。

高港水花園以海洋花園城市為發想，從入口意象日光樹樹洞進入奇幻城市森林，可見以高雄柴山為意象的森林流瀑、忘憂橋、迷霧森林氛圍的忘憂潭、樹拱門，還有可遠眺高雄港區景色的防空洞頂端景觀瞭望台、探索小徑、愛心石滬、幸運草水風車。

另有以台灣島為主發想的月光島、代表守護的北斗七星石，更有兼具親子同樂的景觀原木亭，結合陽光沙灘、倒影椰林，令人流連忘返。

高雄港務分公司指出，日光島處於夢幻湖之中，植有大型水生植物如落羽松、水社柳及各類挺水植物、沉水植物等，並設有演奏表演小平台，可讓來夢幻湖的遊客留下美好記憶。整座水花園由幸福之河串聯，代表著連結整體港區與民眾的幸福之域，絕對是個值得打卡朝聖秘境。(編輯:孫承武)1080121

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