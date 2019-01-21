無現金大學生活城 嘉義市多元支付啟動

經濟部工業局推動「無現金大學生活城計畫」，21日在嘉義市政府啟動，市長黃敏惠（前右4）表示，希望透過計畫提升嘉義市大專院校周邊店家應用行動支付工具，打造嘉義市為電商示範之都。中央社記者江俊亮攝 108年1月21日

（中央社記者江俊亮嘉義市21日電）經濟部工業局推動的「無現金大學生活城計畫」今天在嘉義市政府啟動。市長黃敏惠表示，嘉義市是觀光、消費重鎮，最有資格成為多元支付的領頭羊。

「無現金大學生活城計畫」嘉義市多元支付─生活好便利啟動記者會，今天在市政府8樓舉行。黃敏惠致詞表示，希望透過計畫提升嘉義市大專院校周邊店家應用行動支付工具，打造嘉義市為電商示範之都。

黃敏惠指出，這項計畫將協助學校周邊商家導入多元行動支付服務，搭配智慧型販賣機裝置、電商平台及雲端大數據分析，帶動新經濟產業創新服務。

她指出，嘉義市要接軌未來，科技融入生活的運用不可或缺，市府也會繼續推動，讓大家更習慣使用多元支付；出門不必帶錢，只要帶手機、卡片就可以到處通行無阻。

嘉義市政府智慧科技處長林立生表示，目前坊間小額支付工具相當多元，整合不同的行動支付工具機台是未來趨勢，希望商家也能藉由數據分析修正商業模式，增加利潤，同時培育大專院校雲端大數據分析人才。

林立生說，這項計畫將由「無現金大學生活城計畫」服務團隊負責招商、卡機布建、行銷活動企劃與執行，同時提供數據分析與商家輔導等，未來將在嘉義市大專院校生活圈、檜意森活村等地推廣。（編輯：翁翠萍）1080121