這樣回上一頁
手指從螢幕左側邊緣往右滑
我知道了
更多編輯台推薦新聞：
台船妙手深度大修 70歲老海獅潛艦重游大海
政治

台船妙手深度大修 70歲老海獅潛艦重游大海

西班牙男童落井一週 救難人員仍抱希望
國際

西班牙男童落井一週 救難人員仍抱希望

全球前26大富豪身家 等於全球38億窮人財富
產經

全球前26大富豪身家 等於全球38億窮人財富

聯航機門凍壞無法起飛 乘客困機上16小時飢寒交迫
國際

聯航機門凍壞無法起飛 乘客困機上16小時飢寒交迫

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

無現金大學生活城 嘉義市多元支付啟動

最新更新：2019/01/21 17:21
經濟部工業局推動「無現金大學生活城計畫」，21日在嘉義市政府啟動，市長黃敏惠（前右4）表示，希望透過計畫提升嘉義市大專院校周邊店家應用行動支付工具，打造嘉義市為電商示範之都。中央社記者江俊亮攝　108年1月21日
經濟部工業局推動「無現金大學生活城計畫」，21日在嘉義市政府啟動，市長黃敏惠（前右4）表示，希望透過計畫提升嘉義市大專院校周邊店家應用行動支付工具，打造嘉義市為電商示範之都。中央社記者江俊亮攝　108年1月21日

（中央社記者江俊亮嘉義市21日電）經濟部工業局推動的「無現金大學生活城計畫」今天在嘉義市政府啟動。市長黃敏惠表示，嘉義市是觀光、消費重鎮，最有資格成為多元支付的領頭羊。

「無現金大學生活城計畫」嘉義市多元支付─生活好便利啟動記者會，今天在市政府8樓舉行。黃敏惠致詞表示，希望透過計畫提升嘉義市大專院校周邊店家應用行動支付工具，打造嘉義市為電商示範之都。

黃敏惠指出，這項計畫將協助學校周邊商家導入多元行動支付服務，搭配智慧型販賣機裝置、電商平台及雲端大數據分析，帶動新經濟產業創新服務。

她指出，嘉義市要接軌未來，科技融入生活的運用不可或缺，市府也會繼續推動，讓大家更習慣使用多元支付；出門不必帶錢，只要帶手機、卡片就可以到處通行無阻。

嘉義市政府智慧科技處長林立生表示，目前坊間小額支付工具相當多元，整合不同的行動支付工具機台是未來趨勢，希望商家也能藉由數據分析修正商業模式，增加利潤，同時培育大專院校雲端大數據分析人才。

林立生說，這項計畫將由「無現金大學生活城計畫」服務團隊負責招商、卡機布建、行銷活動企劃與執行，同時提供數據分析與商家輔導等，未來將在嘉義市大專院校生活圈、檜意森活村等地推廣。（編輯：翁翠萍）1080121

地機族