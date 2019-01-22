小野回任文化基金會董事長 柯文哲：相當適任

台北市長柯文哲（前右）22日在北市府接受媒體訪問，被問及民進黨立委段宜康的臉書PO文，柯文哲回應，「叫他先把曲棍球吞下去再發問。」中央社記者裴禛攝 108年1月22日

（中央社記者梁珮綺台北22日電）作家小野確定回任台北市文化基金會董事長，柯文哲說，小野做為一個文化人，出任文化基金會董事長相當適任，沒有問題。

有媒體追問，小野(李遠)辭職時曾說不再回任，柯文哲表示，「他當時是被逼下來」，強調選舉結束，一切回到原點。

另外媒體詢問以前文章寫過支持台灣獨立，如今立場卻改變，柯文哲說，「作為一個台灣人，有台灣人的想法；作為一個台北市長，有他該盡的責任」。

柯文哲重申，他是墨綠出身、是二二八家族，有他的意識形態和想法，但作為台北市長，有該盡的責任。

對於民進黨立委段宜康要求不要含沙射影，說清楚是誰在中國做生意；台北市長柯文哲今天四度表示，「叫他先吞曲棍球再發問」，並說「他對號入座，管他的」。

段宜康昨天在臉書貼文，以「一隻眼睛的鹿」隱喻台北市長柯文哲兩岸立場；柯文哲回應「不想批評他們，不要在喊獨立、又要在大陸做生意，我最討厭這種人」。

段宜康認為，顯然柯文哲是在批評他或新潮流的人，希望柯文哲指名道姓，說誰在中國做生意，不要含沙射影。

柯文哲今天上午在市政大樓12樓接受媒體訪問時，四度表示「叫他先吞曲棍球再發問」。（編輯：李亨山）1080122