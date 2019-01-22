基警取締砂石車超載 一年開罰186件

（中央社記者王朝鈺基隆市22日電）基隆受天候及地形限制，道路彎曲路幅狹窄且養護不易，加上大型車違規超載，不僅加速路面損壞，也威脅用路人安全，警方去年共取締砂石車超載186件，未來也會持續嚴格取締。

基隆市警局交通隊副隊長吳誌權表示，警方利用各種管道宣導車輛超載對民眾安全造成的危害，並強力稽查、取締，但仍有不少大型車（砂石車、預拌混凝土車）為圖私利漠視用路人安全。

吳誌權指出，去年共舉發大型車行駛公告禁行路段267件，砂石車（預拌混泥土車）超載186件，其中超過限重20%須強制現場卸貨分裝達47件，2017年大型車行駛公告禁行路段則有223件，超載計有80件，去年與2017年均無砂石車超載肇事案件。

吳誌權說明，由於仁愛國小、信義國小施工，義七路附近也有建案，砂石車去年行駛市區違規案件明顯增多，從數據顯示，以信一路、仁一路和中正路最多，暖暖區源遠路也是違規熱點。

依道路交通管理處罰條例規定，汽車裝載貨物超載處新台幣1萬元罰鍰，超載10噸以下者，超載部分每噸加罰1000元，超載10至20噸，每噸加罰2000元，超載20至30噸，每噸加罰3000元，超載30噸以上，每噸加罰5000元。

吳誌權表示，員警取締時經常發現大型車超載達10、20噸，若載重超過卸貨分裝標準，處罰金額加上支援車輛等開銷加總可能高達7萬、8萬元，甚至有混凝土車因等候支援車輛時間過長，造成混凝土在桶內凝固，更是得不償失。（編輯：李錫璋）1080122