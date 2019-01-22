這樣回上一頁
手指從螢幕左側邊緣往右滑
我知道了
更多編輯台推薦新聞：
美高中生疑嘲弄原住民 斷章取義背後的社會分裂
國際

美高中生疑嘲弄原住民 斷章取義背後的社會分裂

紓解尖峰擁擠 東京地鐵免費天婦羅拉麵犒賞早鳥
國際

紓解尖峰擁擠 東京地鐵免費天婦羅拉麵犒賞早鳥

嬰兒生來無臂無掌 法國南部又現群聚案例
生活

嬰兒生來無臂無掌 法國南部又現群聚案例

羅尼奇勇闖澳網男單8強 茲韋列夫摔拍洩憤
運動

羅尼奇勇闖澳網男單8強 茲韋列夫摔拍洩憤

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

基警取締砂石車超載 一年開罰186件

最新更新：2019/01/22 15:26

（中央社記者王朝鈺基隆市22日電）基隆受天候及地形限制，道路彎曲路幅狹窄且養護不易，加上大型車違規超載，不僅加速路面損壞，也威脅用路人安全，警方去年共取締砂石車超載186件，未來也會持續嚴格取締。

基隆市警局交通隊副隊長吳誌權表示，警方利用各種管道宣導車輛超載對民眾安全造成的危害，並強力稽查、取締，但仍有不少大型車（砂石車、預拌混凝土車）為圖私利漠視用路人安全。

吳誌權指出，去年共舉發大型車行駛公告禁行路段267件，砂石車（預拌混泥土車）超載186件，其中超過限重20%須強制現場卸貨分裝達47件，2017年大型車行駛公告禁行路段則有223件，超載計有80件，去年與2017年均無砂石車超載肇事案件。

吳誌權說明，由於仁愛國小、信義國小施工，義七路附近也有建案，砂石車去年行駛市區違規案件明顯增多，從數據顯示，以信一路、仁一路和中正路最多，暖暖區源遠路也是違規熱點。

依道路交通管理處罰條例規定，汽車裝載貨物超載處新台幣1萬元罰鍰，超載10噸以下者，超載部分每噸加罰1000元，超載10至20噸，每噸加罰2000元，超載20至30噸，每噸加罰3000元，超載30噸以上，每噸加罰5000元。

吳誌權表示，員警取締時經常發現大型車超載達10、20噸，若載重超過卸貨分裝標準，處罰金額加上支援車輛等開銷加總可能高達7萬、8萬元，甚至有混凝土車因等候支援車輛時間過長，造成混凝土在桶內凝固，更是得不償失。（編輯：李錫璋）1080122

地機族