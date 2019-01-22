雲林茂谷柑盛產 古坑推伴手禮並首銷中國

時令水果茂谷柑，雲林產量居全國之首，其中古坑是最大產地，古坑鄉長沈勝騰（圖）22日特別介紹茂谷柑蛋糕及果醬新品，邀請民眾到古坑品嚐新美味。中央社記者葉子綱攝 108年1月22日

（中央社記者葉子綱雲林縣22日電）農曆春節時令水果茂谷柑，雲林產量居全國之首，古坑是最大產地，鄉公所今天推出茂谷柑伴手禮、蛋糕及果醬，縣政府也在古坑舉辦雲林茂谷柑首次外銷中國大陸首航封櫃儀式。

雲林縣政府農業處統計，縣內茂谷柑目前種植面積426公頃，產量占全台25%居首位，其中，古坑218公頃、斗六148公頃。

古坑鄉公所上午在古坑綠色隧道驛站廣場，舉行「2019古坑有禮茂」伴手禮及茂谷柑行銷宣傳活動，介紹民眾甜蜜相伴的水果新吃法。鄉長沈勝騰特別介紹茂谷柑蛋糕及果醬新品，邀民眾27日來古坑品嚐新美味，屆時現場將以「紅包大方送」揭開序幕。

雲林縣政府上午也在古坑舉辦茂谷柑首航中國大陸封櫃儀式，沈勝騰表示，這是雲林茂谷柑首次外銷，農民振奮，縣長張麗善則表示，將媒合更多外銷訂單，拓展通路，讓國外消費者也體驗茂谷柑的甜蜜滋味。

沈勝騰指出，茂谷柑是古坑特產，聞名遐邇，皮薄多汁、色澤亮麗，每年一月左右上市，成為農曆春節最佳伴手禮之一，今年推出新品茂谷柑蛋糕，民眾在家也可嘗試新做法，還有茂谷柑果醬搭配土司，風味絕佳，為生活增添甜蜜相伴的味道。

沈勝騰邀請民眾27日來古坑綠隧中央大草坪，參加茂谷柑農特產品展售活動，現場將有「紅包大方送」、茂谷柑彈珠台拿好禮等好康，並教導民眾體驗果醬DIY，還有福氣春聯相送。（編輯：翁翠萍）1080122

雲林古坑鄉公所22日舉行「2019古坑有禮茂」伴手禮及茂谷柑行銷宣傳活動，邀請民眾來古坑體驗茂谷柑的甜蜜及果醬新風味。中央社記者葉子綱攝 108年1月22日