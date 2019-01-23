喜迎豬年智防豬瘟 科博館展出豬事大吉特展

國立自然科學博物館即日起推出「豬事大吉」特展，展出文學、科學、生活上有關豬的大小事，也展出了口蹄疫、非洲豬瘟知識，希望透過展覽讓民眾了解豬瘟，配合政府的防疫措施。中央社記者趙麗妍攝 108年1月23日

（中央社記者趙麗妍台中23日電）喜迎豬年、智防豬瘟，國立自然科學博物館即日起推出「豬事大吉」特展，展出文學、科學、生活上有關豬的大小事，也展出了口蹄疫、非洲豬瘟知識，讓民眾了解豬瘟。

國立自然科學博物館上午舉辦記者會，宣布即日起至明年108年6月9日，在立體劇場前廳展區推出「豬事大吉」特展，展出內容包含文學、科學、生活等各方面與豬相關的事物。

展出內容包含東西方「豬的故事」與生肖傳說，如亥豬傳說、豬八戒、三隻小豬等；「文化豬事」介紹賽神豬、曾子殺豬跟小豬賽跑，以及「從肉豬到豬肉」介紹食用的豬，還有185種豬在生活上可利用的事。

策展人楊中信表示，此次也展出口蹄疫、非洲豬瘟的知識，口蹄疫曾於1997年在台灣大爆發，造成嚴重損失；而非洲豬瘟自非洲發起傳播到歐洲、西伯利亞、福建等，非洲豬瘟至今無疫苗，而且有100 ％的致死率。

楊中信指出，希望透過展覽，提供口蹄疫、非洲豬瘟的知識給民眾，讓民眾了解、配合政府的防疫措施，全民一起防治非洲豬瘟。（編輯：翁翠萍）1080123