海巡署永安漁港防疫演習 防範非洲豬瘟入侵

（中央社記者吳睿騏桃園28日電）為有效防止境外疫情入侵，強化災害緊急應變能力及港區疫情防治作業，海巡署第八岸巡隊今天在桃園市永安漁港實施非洲豬瘟岸際演練，藉此強化防疫能量，避免非洲豬瘟疫情入侵。

海巡署北部分署第八岸巡隊傍晚發布新聞稿表示，為防堵非洲豬瘟疫情，同時也強化面對疫情的應變能力，第八岸巡隊邀請農業委員會動植物防疫檢疫局新竹分局及桃園市政府動物保護防疫處，下午前往隊部，針對處理私運檢疫物流程及非洲豬瘟與新興動物傳染病授課，讓第一線的隊員對非洲豬瘟能有初步認識。

第八岸巡隊副隊長楊勝松表示，課程結束後也立即在永安漁港旁的笨港沙灘，由30位隊員參與實施非洲豬瘟岸際演練，模擬發現死亡豬隻時，由巡邏人員穿著防護裝備進行處置，並通知動保處及防檢局協助進行消毒銷毀作業。

楊勝松表示，非洲豬瘟無疫苗、也無藥物可治療，「阻擋於境外」是唯一的方法，海巡署自去年8月底至今，針對進港船隻實施全面執檢，並透過守望及巡邏勤務作為，杜絕非洲豬瘟入侵。民眾若發現不法情事或需協助事項，可撥打118免費服務專線。（編輯：李錫璋）1080128