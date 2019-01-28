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大安自行車道6月可完工 車友一覽蔚藍海景

最新更新：2019/01/28 20:01
台中市濱海自行車道大安段預計6月可完工，立法院副院長蔡其昌（前左3）28日表示，期待透過自行車道將大安濱海休閒園區內的大安媽祖園區、龜殼生態園區等觀光區域串連，增加觀光效益。中央社記者趙麗妍攝　108年1月28日
台中市濱海自行車道大安段預計6月可完工，立法院副院長蔡其昌（前左3）28日表示，期待透過自行車道將大安濱海休閒園區內的大安媽祖園區、龜殼生態園區等觀光區域串連，增加觀光效益。中央社記者趙麗妍攝　108年1月28日

（中央社記者趙麗妍台中28日電）台中市濱海自行車段大安段為串聯台中市四環線自行車道中，唯一完整緊鄰海岸線、長3.25公里的自行車道，預計6月工期可完成，串聯海岸線各景點，車友可一覽浩瀚無垠蔚藍海景。

台中市大安區自行車道路網改善工程今天在大安區聯合服務中心舉行開工宣導祈福典禮，立法院副院長蔡其昌、台中市議員施志昌、吳敏濟出席典禮。

蔡其昌表示，將大安濱海休閒園區內的大安媽祖園區、龜殼生態園區等觀光區域，透過自行車道串連起來，車友可一覽蔚藍海景，增加觀光效益，除修復自行車道外，還將增加性別友善廁所等設施。

蔡其昌說，未來會努力克服自行車道橫跨大甲溪橋，就能跟高美濕地、梧棲漁港以及三井Outlet串聯，自行車道效益會提升，地方觀光價值及效益也會提高。

大安區公所指出，大安區自行車道路網改善工程，施工長度約3.25公里、3座涼亭及1座觀景平台，並利用標線、標誌、導覽牌及指示牌等交通設施，與台1線、台61線，連接北端苑裡自行車道及南端高美自行車道。（編輯：翁翠萍）1080128

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