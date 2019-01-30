桃市協談年節不打烊 陪度假期低潮

農曆年節將至，桃園市政府衛生局30日指出，24小時協談專線1995服務不打烊，透過即時傾聽與支持，陪伴民眾度過低潮。（桃園市政府衛生局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 108年1月30日

（中央社記者吳睿騏桃園30日電）農曆年節將至，民眾都期待放假，但也有人擔心返鄉後來自家人的壓力與摩擦，桃園市政府衛生局今天指出，24小時協談專線1995服務不打烊，提供即時傾聽支持，陪伴民眾度過低潮。

桃園市衛生局副局長蘇柏文上午受訪表示，年節期間許多民眾返鄉與家人團聚，但在節日期間，也容易因家庭、情感因素、人際關係及憂鬱傾向造成情緒困擾。

他說，根據衛生局統計民國106年及107年過年期間所接受的24小時、400多通協談專線後發現，民眾求助原因，依序為家庭、人際問題及憂鬱焦慮。

蘇柏文指出，衛生局在今年春節期間主動與生命線協會合作，提供24小時協談專線1995（要救救我）服務，透過即時的傾聽與支持，提供關懷與陪伴；民眾也可撥打張老師專線1980（依舊幫您）及衛生福利部安心專線0800-788-995（請幫幫，救救我）尋求協助。

30歲的小中（化名）表示，自己常常因為學歷、經濟與工作等因素，遭到家人或親友的指責數落，他雖選擇離鄉背井在外打拚，但每逢過年返鄉總讓他倍感壓力，幸好有1995專線的接線人員陪伴安撫，同時轉介給桃園市關懷訪視員，讓他獲得協助，在面對問題時能看見其它選擇。（編輯：戴光育）1080130