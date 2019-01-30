猴硐貓村2起貓瘟死 飼主應帶喵星人打疫苗

（中央社記者王朝鈺新北市30日電）新北市瑞芳區猴硐貓村28日出現2起貓瘟案例，死亡貓隻「奇諾」和「辛巴」經檢測確認為感染貓瘟死亡，新北市政府動物保護防疫處已派員前往現場消毒並補強貓隻3合一疫苗。

動保處表示，貓村原有貓隻都有造冊有效管理，動保處每年協同當地熱心志工為貓隻施打3合一疫苗，每季派員前往消毒。

動保處說，「奇諾」和「辛巴」是剛進貓村約2個月的幼齡貓隻，年齡太小尚未帶到醫院檢查和施打疫苗，加上天候寒冷為貓瘟好發時節，貓隻如果沒注射疫苗，很容易遭感染發病。

動保處長陳淵泉表示，貓瘟潛伏期約3天到2週，貓咪如果沒施打3合一疫苗，致死率幾乎達100%，但貓瘟為貓咪特定疾病，不會感染人或其他動物，請民眾勿恐慌。

動保處及志工已對當地尚未接種疫苗的貓隻施打3合一疫苗並大規模消毒，也向居民宣導疾病防疫消毒必要性。

動保處表示，請民眾勿觸摸或餵食街貓，家中寵物也不要帶到貓村，動保處近日將加強查緝，一旦發現棄養行為，將依動物保護法處新台幣3萬以上、15萬以下罰鍰，呼籲飼主切勿以身試法。（編輯：李明宗）1080130