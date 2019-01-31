崁頂麻油飄香150年 國產芝麻再創口碑

（中央社記者郭芷瑄屏東縣31日電）屏東崁頂鄉吳家經營的麻油工廠祖傳五代將近150年，兄弟各創品牌打出崁頂麻油名號，其中第四代吳義惠8年前開始採用國產芝麻，製造麻油和芝麻醬系列產品，再創市場好口碑。

屏東崁頂麻油150年的歷史，在國內市場早已聞名，進入崁頂鄉，整條麻油街麻油飄香，「義」字輩的招牌讓許多人搞不清楚哪一家才是「正宗」崁頂麻油。

吳義惠說，麻油街的麻油廠及店，全都是他家4個兄弟開枝散葉開設的，他自己開設的店名是「義香」麻油，目前推廣部分已傳給他的兒子吳振偉經營，其他家也多由第五代開始接手。

吳義惠表示，台灣麻油採用的芝麻98%都是用進口芝麻，父親傳給他們也都是採用進口芝麻，近年來，政府推廣國產雜糧，鼓勵農民種胡麻，原料取得方便許多，他8年前開始以台南官田及善化地區的芝麻，生產國產麻油、芝麻醬、芝麻粉及糖等系列產品，國產芝麻生產的麻油和胡麻醬香氣逼人，風味、口感都不是進口芝麻產品能比。

吳義惠說，國產芝麻生產的麻油及芝麻醬因原料成本高，價格硬生生就是比進口原料生產的要貴一倍以上，但還是有消費者青睞，本土芝麻醬賣得尤其是好，讓「義香麻油」的品牌再創口碑。

能讓「義香」國產芝麻醬創出好口碑，傲視國內品牌，吳義惠說，除了原料外，主要是技術和生產設備。

吳義惠把經營重心交給兒子吳振偉，負責通路推廣及拓展市場，「義香麻油」曾獲選屏東伴手禮，吳振偉說，國產胡麻油價格雖較一般高，但消費者大多能接受，他們經常在百貨及超市設櫃銷售，希望能讓更多消費者品嚐到國產原料所生產麻油和芝麻醬的好風味。

農糧署南區分署長姚志旺說明，農委會鼓勵農民栽種安全健康的胡麻，國產胡麻富有多元營養成份，優於外國進口，所生產的麻油、芝麻醬和香油更具香味更健康，消費者選擇國產胡麻相關產品是最佳選擇。（編輯：方沛清）1080131