25戶廚餘養豬未申請檢核 新北將清查防疫漏洞

新北市申請廚餘再利用的廚餘養豬戶有97家，25戶未申請合法廚餘養豬。市府1日表示，非洲豬瘟災害應變中心工作會報（圖），要求嚴防漏網之魚。（新北市府提供）中央社記者黃旭昇傳真 108年2月1日

（中央社記者黃旭昇新北1日電）新北市有122家廚餘養豬戶，目前申請檢核廚餘再利用的只有97家，25戶未申請合法廚餘養豬。還有一些則是未申請畜牧登記證的黑戶，躲在深山或偏區養豬，市府將清查杜絕防疫漏洞。

新北市府今天表示，新北市非洲豬瘟災害應變中心召開第4次工作會報，由副市長吳明機主持，並要求各市府局處、29區公所，基於非洲豬瘟疫情嚴峻，疫病防治要全面清查「黑場」養豬戶。

依據市府統計，目前能掌握列管的新北市養豬戶共144戶，共畜養5萬8000餘頭豬。其中，只有22戶是以飼料養豬，絕大多數是以廚餘養豬。

市府農業局統計，以廚餘養豬的122戶養豬戶中，有30場屬於未領畜牧登記證的「黑場」。副市長吳明機指示市府水利局及環保局，擬定處理廚餘事宜，並建請中央協助，預先完整規劃未來廚餘禁用時的處理問題。

市府說，掌握的122戶廚餘養豬戶中，2月1日起針對未申請檢核且未轉用飼料或離牧的養豬戶將加強取締；並配合中央輔導離牧政策，由各區公所協助清查轄區內未登記之養豬場，杜絕防疫漏洞。

官員表示，經過數次清查「幾乎翻遍轄區」，但仍會有養豬戶躲在深山或偏區，沒有被找到，將成為非洲豬瘟防疫的漏網之魚。

農業局掌握的122戶廚餘養豬，目前僅有97戶通過申請檢核廚餘再利用。市府環保局發言人孫忠偉表示，依照事業廢棄物檢核廚餘再利用的養豬戶有47戶，非洲豬瘟疫情後，依一般事業廢棄物申請檢核的有50戶，合計97戶依照規定高溫蒸煮廚餘。

孫忠偉說，97戶廚餘養豬戶將自主管理登記每天的廚餘數量、蒸煮時間與溫度，環保局將不定期無預警稽查。至於並未申請檢核的廚餘養豬戶，回歸到農業單位的防疫作為。

農業局表示，春節過年期間防疫不打烊，已經建立完整緊急聯絡名單，強化年節時防疫作為。養豬業者需確實落實生物安全與烹煮廚餘，飼養豬隻有異常或死亡情形，應儘速通報防疫機關。（編輯：吳佳穎）1080201