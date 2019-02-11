柯文哲過年網路聲量第三 議員認民眾好感降低

（中央社記者梁珮綺、劉建邦台北11日電）網路溫度計平台數據顯示，台北市長柯文哲過年期間的網路聲量位居第三，民進黨市議員張茂楠今天說，觀察發現，柯文哲的春聯索取量減少，可看到民眾對其喜好度降低。

網路溫度計聲量趨勢分析，柯文哲從2月2日至10日期間，網路聲量持續走下坡，位居第三，人氣最高的則是國民黨高雄市長韓國瑜，其次是總統蔡英文。

台北市議會今天上午進行新春團拜，民進黨市議員僅有張茂楠與鍾佩玲出席，張茂楠接受媒體訪問時表示，「今早也特別看看柯文哲網路聲量，確實降了很多」，他說，要看柯文哲還「有沒有招」，像是提出與人民理想、需求契合的想法。

而他觀察發現，柯文哲年節期間發紅包時，排隊民眾還是很多，但家家戶戶貼的春聯，已多半不是柯文哲的春聯，「從春聯索取量可以看到民眾對柯文哲的喜好程度有逐漸降低」，他說，柯文哲自己應該自己去民調一下。

國民黨市議員王鴻薇接受電訪時表示，柯文哲若網路聲量很高，不用努力參加網紅節目，「網路聲量降低是柯文哲的警訊」，認為柯文哲若想參選2020年總統，外界仍會檢驗其政績，「沒有拿出政績，想要提高網路聲量是很難」。

王鴻薇說，柯文哲完全無心市政，而跟網紅合作救聲量，「事實證明是沒有效果」。

對於自己的網路聲量位居第三，柯文哲在市議會接受訪問時表示，不可能每天聲量都很高，現階段當然是韓國瑜和蔡總統的網路聲量比較高；過年期間的合作拍片，只是博君一笑，「大家高興就好，沒有什麼特別目的」。（編輯：張銘坤）1080211