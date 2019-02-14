醫院感恩餐會 院長變身祈福貓為患者祈福

（中央社記者趙麗妍台中14日電）衛福部豐原醫院為感謝醫院同仁春節9天連假，犧牲和家人相聚時光，15日將舉辦聯歡活動，院長賴慧貞變身祈福貓，希望為院內病患祈福，早日平安出院。

豐原醫院15日將舉辦聯歡活動，席開90桌，賴慧貞變身為祈福貓，將超萌歌曲「一起學貓叫」改編為「一起學豬叫」，象徵諸事如意，並邀請街頭藝人一起炒熱現場氣氛。日前進行活動彩排。

賴慧貞今天表示，為感謝院內同仁一年來的辛勞，春節9天連假，許多同仁捨棄與家人相聚時光，留守醫院照顧病患，特別舉辦聯歡活動，好好感謝同仁付出。

副院長匡勝捷還與太太帶來一首防彈少年團舞曲，讓同仁們看見匡勝捷除在醫療上的醫術強項，就連高難度的舞技也難不倒。

匡勝捷表示，自己的孩子是防彈少年團的超級粉絲，他除陪孩子們一起觀看也跟著學習舞步，花了8個月時間練習，此次活動以麵包超人現身，象徵麵包超人救人精神。

台中慈濟醫院13日舉行志工感恩餐會席開百桌，感謝長年付出的900餘位志工代表，會中表揚服務時數超過兩千小時以上的志工。

慈濟醫院院長簡守信感謝志工長期為病人服務，他說，相信如果有機會重來，大家仍會持續在慈濟道路上付出，志工身影也成為同仁思慕景仰的對象，過去一年留下的足跡將前進到未來，把眾生情鋪得更好。

感恩餐會還有行政、醫護同仁承擔表演，帶動熱鬧氣氛，藉活動感謝長年陪伴的志工。（編輯：黃世雅）1080214