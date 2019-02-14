余天自曝常不記得情人節 把觀眾贈花轉送老婆

（中央社記者王鴻國新北14日電）三重立委補選參選人余天今天一早到市場發送玫瑰花，祝大家情人節快樂並受訪表示，過去常不記得情人節，拿觀眾送的花回去送老婆，今年特別買一束花送老婆「她一定會樂死了」。

今天是西洋情人節，余天一早就到三重力行市場發送玫瑰花，起先被一群婆婆媽媽圍繞爭拿余天的玫瑰花，她們說要拿花送老公，但也有男生排隊拿花，余天也逗趣說，「要送老婆，不能送小三哦」，引來大笑。

余天接受媒體訪問時自曝妻子李亞萍喜歡花，但過去常不記得西洋或七夕情人節，因此，以前上台表演時，都有觀眾會送花給他，他就拿回去送老婆。

他表示，妻子有時會發現他送的花是觀眾送的，他就會說，丟掉可惜，何況已老夫老妻了，但今年有特別準備，花錢請花店包一束花送老婆「她一定會樂死了。」

余天更透過臉書直播向妻子示愛表示，情人節快樂，花束真的是他花錢買來送的，請李亞萍原諒他出來選舉，「不要嫌我又老又窮」。

但被媒體問到行政院長蘇貞昌訪立委並憂心立委選情一事表示，因為去年選得差，蘇貞昌一定會擔心選情，至於余天自己是否會再被徵召參選一事，他表示，這次先選上後再考慮後頭的問題，如果沒選上，就表示一般民眾對民進黨失望，所以他這次一定要拚到選上。（編輯：李錫璋）1080214