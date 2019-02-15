台南鹽水蜂炮將登場 警方公布元宵交管

（中央社記者張榮祥台南15日電）元宵夜的台南鹽水蜂炮聞名海內外，台南市警局新營分局今天公布19日元宵節的交通管制時間及路段，且呼籲遊客全身防護，以免受傷。

新營分局規畫的鹽水區交通管制路線，主要集中在172線及台19線，管制時間從19日下午3時起，管制路段包括忠孝路、信義路口；忠孝路、南門路口；忠孝路、南太路口；忠孝路、月津路口；仁愛路、金和路口；朝琴路、和平路口。

172線（新營交流道復興路至忠孝路與南太路段）如遇車流壅塞、或神轎抵達時，將實施車輛改道，改道路線分為台南新營往嘉義布袋、義竹、學甲方向：172線→左轉新中路或新工路→右轉四維路→右轉南太路→左轉172線；嘉義布袋、義竹、台南學甲往台南新營方向：172線→右轉南太路→新太路→左轉五福路→左轉新工路→右轉172線。

警方同時規畫停車場所，分別在岸內糖廠停車場、新營工業區內道路、汫水里及水秀里社區。

另外，鹽水市區也規畫行人徒步區，分為3個路段，分別是武廟路段（北起武廟路、北門路口，南至武廟路、三福路口）、三福路段（東起武廟路、三福路口，西至三福路、北門路口）、北門路段（東起武廟路、北門路口，西至北門路、三福路口）。

警方表示，行人徒步區管制時間從19日下午6時至11時，除神轎、工作車輛、特種車輛外，其餘車輛禁止進入。

警方同時呼籲遊客穿著較厚重衣服，戴安全帽及護目鏡、口罩，以防遭蜂炮射傷。救護站則設在鹽水衛生所、鹽水區圖書館及鹽水國小。（編輯：黃世雅）1080215