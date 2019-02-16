中台灣元宵燈會點亮主燈 新北燈會18日登場

2019中台灣元宵燈會以「福滿迎豬」為主題，16日起在台中文心森林公園登場，高達12公尺的主燈「御天飛行豬」正式點燈，吸睛全場。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 108年2月16日

（中央社記者郝雪卿、黃旭昇台中16日電）2019中台灣元宵燈會今晚登場，台中市長盧秀燕與民眾點亮12米高主燈「御天飛行豬」。新北市第二屆元宵節燈會18日在三重大台北都會公園舉行，台語金曲歌后曹雅雯擔任開幕演唱。

中台灣元宵燈會以「福滿迎豬」為主題，從16日至24日在台中文心森林公園展開，盧秀燕晚上與民眾一起點亮主燈。

盧秀燕表示，主燈「御天飛行豬」，具備圓滿外型，並插上翅膀、一飛沖天，豬會飛代表只要努力，雖然大環境很艱困，只要站對方向、站對風口，不論城市或經濟發展都能一飛沖天，這也是選擇飛行豬的特色。

台中市觀旅局表示，主燈秀結合周邊主題燈及光環境燈光效果，以雷射特效搭配客製化主題曲，帶來視覺、聽覺饗宴，今天吸引超過3萬人次參與。主燈秀於燈會期間每晚7時至10時整點開演，每場次約3至5分鐘。

新北市第二屆元宵節燈會，18日起於三重大台北都會公園舉行14天，開幕晚會當天晚上7時舉行。第28屆金曲獎最佳台語女歌手獎的曹雅雯，擔任開幕演唱，新北市長侯友宜將主持炫麗光雕主燈秀。

新北市元宵節燈會，5大特色主題區共有6公頃，包含「兩岸達人同場獻藝」、「情人鵲橋辰光橋」、「豬福滿滿碰碰豬」、「戀愛島嶼愛戀鐘森」、「浪漫滿屋幻彩星盒」。

曹雅雯今天在歌聲中帶著粉絲搶先遊並逛逛新北元宵節燈會，她還說，除了5大精彩主題燈區，開幕點燈當天，她將會和蕭煌奇、李千那、茄子蛋等歌手演唱。

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