拚台南立委補選 型男美女議員陪郭國文拜票

民進黨籍台南市立委補選參選人郭國文（前中）17日到麻豆區傳統市場拜票，同黨多個縣市的議員也到場陪同，籲請民眾全力支持郭國文。（郭國文服務處提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 108年2月17日

（中央社記者楊思瑞台南17日電）來自多個縣市的民進黨人氣議員組成美女型男助選團，今天陪同台南立委補選參選人郭國文到麻豆區傳統市場拜票。郭國文說，有認真的美女型男幫忙拉票，感覺鄉親們的精神更好了。

來自台北、新北、桃園和台中的議員許淑華、戴瑋姍、楊家俍、黃守達以及張錦豪等人組成美女型男助選團，今天陪同郭國文到麻豆代天府參香，並到傳統市場拜票，吸引不少婆婆媽媽圍觀；還有攤販老闆看到後直說，「有帥哥、美女耶」。

台北市議員許淑華表示，她和郭國文是長期的戰友，郭國文的務實、認真是鄉親最好的選擇。郭國文的對手使用網紅式行銷，講得多是不切實際的空話，請大家別上當。

新北市議員戴瑋姍說，郭國文是學運大前輩，也是她台大的學長，當然一定相挺。台中市議員黃守達說，市民要的是腳踏實地、為地方建設的民意代表，不是每天去上上節目誇大其詞的人。

郭國文表示，這5人不只人帥、漂亮，而且都是努力的民意代表。今天一起陪他掃街，他發現鄉親朋友和他打招呼、祝他當選的聲音都精神不少。麻豆市場裡眾多攤商和市場裡買菜的朋友，看到他帶這麼多美女型男一同拜票，紛紛放下手邊的工作，熱情握手拍照。（編輯：陳俊碩）1080217