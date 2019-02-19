鼓勵安裝住警器 柯文哲要求公布里安裝率

（中央社記者梁珮綺台北19日電）台北市消防局資料顯示，目前火災住警器安裝率達75.12%；台北市長柯文哲認為，安裝率已到達一個標準，難以再增加，要求公布里的安裝率，盼各里長鼓勵里民安裝。

柯文哲下午主持維護公安督導會報，聽完消防局報告住宅用火災警報器安裝推廣成效後，認為安裝率75%差不多已很「緊繃」（台語），而近期火災釀死傷的案件，都是住家沒有安裝住警器，「如果有裝就落跑了」。

柯文哲認為，裝設住警器可明顯減少死傷，但部分民眾還是沒有裝設，「現在為了你好，免費給你裝還不裝」，要求消防局公布各里的安裝率，盼里長能鼓勵里民安裝。

柯文哲甚至表示，當安裝率達到95%時，就要公布未安裝居民住址，要一手蘿蔔、一手棍棒。

不過，消防局長吳俊鴻說，公布住址涉及個資問題，還要研議，但近日會公布各里的裝設率，截至今年1月為止，台北市中山區裝設率達100%，而文山區、萬華區、士林區、北投區的裝設率低於75%。

吳俊鴻說，期待公布各里的安裝率後，里長們可鼓勵里民安裝，今年底結束可達到80%以上的安裝率。

消防局資料顯示，從民國99年至今，住警器提醒民眾及早逃生及應變案例共247例，這247個家庭免於火災危害及降低財損。（編輯：張銘坤）1080219