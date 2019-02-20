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暖冬提早盛產 屏東鳳梨外銷量增

最新更新：2019/02/20 18:21
今年暖冬，高屏地區鳳梨提早10至15天採收，鳳梨農表示，屏東鳳梨往年約3月初盛產，今年提早，預估外銷量將比去年增加。（農糧署提供）中央社記者郭芷瑄傳真　108年2月20日
今年暖冬，高屏地區鳳梨提早10至15天採收，鳳梨農表示，屏東鳳梨往年約3月初盛產，今年提早，預估外銷量將比去年增加。（農糧署提供）中央社記者郭芷瑄傳真　108年2月20日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣20日電）今年暖冬，高屏地區鳳梨提早10至15天採收，屏東縣高樹鄉綠地合作社今天裝櫃15公噸的鳳梨外銷到日本，鳳梨農郭智偉表示，今年鳳梨外銷量將比去年增加。

農糧署署長胡忠一今天到集貨場關心出貨情形，胡忠一說，屏東鳳梨面積近3000公頃，全台最多，因地理位置關係，屏東鳳梨也最早上市，2月份進入產期，農糧署除加強輔導外銷市場，也協助國內各通路市場。

郭智偉表示，屏東鳳梨往年約3月初盛產，今年提早，目前以外銷大陸及日本為主，農場生產約100公頃，加上契作20公頃，總共120公頃，去年外銷2000公噸，今年預估會有2500公噸。

郭智偉的綠地合作社是全台鳳梨外銷量最大的集貨場，他表示，過年後幾乎每天都有外銷櫃到大陸及日本，今天出口到日本的量15公噸，近來外銷大陸數量比日本多，但他認為外銷通路要更多元化，也在陸續開發中東及新加坡市場。

郭智偉指出，2月到5月是外銷旺季，以金鑽鳳梨為主，國外消費者非常喜愛台灣鳳梨，他已將集貨場的面積擴大，因應未來外銷市場的需求。（編輯：陳清芳）1080220

屏東縣高樹鄉綠地合作社20日裝櫃15公噸的鳳梨外銷到日本，農糧署署長胡忠一（左3）到集貨場關心出貨情形。（農糧署提供）中央社記者郭芷瑄傳真　108年2月20日
屏東縣高樹鄉綠地合作社20日裝櫃15公噸的鳳梨外銷到日本，農糧署署長胡忠一（左3）到集貨場關心出貨情形。（農糧署提供）中央社記者郭芷瑄傳真　108年2月20日
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