蔡其昌力促 台中港北堤將全段開放垂釣

台中港北防波堤全段長約2818公尺，原全段封閉，經立法院副院長蔡其昌協調後，民國102年重新開放前段1385公尺釣魚區域，107年再新增後段150公尺釣魚平台，接下來也將持續爭取北堤全段開放釣魚。（立法院副院長蔡其昌辦公室提供）中央社記者蘇木春傳真 108年2月21日

（中央社記者蘇木春台中21日電）立法院副院長蔡其昌今天邀集相關單位到台中港北防波堤會勘，爭取北堤全面開放垂釣，並籲政府重視釣魚休閒產業發展。台中港務分公司表示，將逐段設置安全設施，開放釣友垂釣。

台中港北防波堤全段長約2818公尺，原全段封閉禁釣，經蔡其昌協調後，民國102年重新開放前段1385公尺釣魚區域，107年再新增後段150公尺釣魚平台。

蔡其昌今天邀集台中市議員施志昌、楊典忠與台灣港務股份有限公司台中港務分公司總工程司朱志光、航港局副局長陳賓權與台中港務警察總隊等單位，前往台中港北防波堤疊標以西150公尺處進行會勘，希望共同爭取北堤全面開放垂釣。

台中港務分公司指出，會逐段設置基本安全設施，在安全無虞情形下，開放北堤供釣友垂釣。

蔡其昌表示，在前交通部長毛治國時期，他便不斷處理台中港海釣議題，今天開放的區段都是大家共同努力成果，擔任副院長後更建議港務公司成立休閒遊憩事業部門，做好整體規劃及管理。

對於爭取北堤全面開放垂釣，蔡其昌指出，他已要求交通部及港務公司辦理「全國各商港適合海岸垂釣區域之開放情形與規劃設置園區可行性」研究，今年5月底前須提出完整評估報告，重視釣魚休閒產業發展，而不是一再的禁止垂釣，對釣友們無限開單。（編輯：戴光育）1080221