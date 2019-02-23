三重立委補選 賴清德陪余天市場拜票人氣旺

（中央社記者黃旭昇新北23日電）新北市三重立委補選，前行政院長賴清德今天陪同民主進步黨參選人余天掃街拜票，他說，立委補選對民進黨重新站起來很重要，府院黨與地方公職應團結一起打贏補選。

賴清德今天穿著余天的競選背心，戴上麥克風與余天在三重大同南路市場懇託，爭取民眾支持。兩人一起進入市場時就受到攤商的歡迎，賴清德說，「拜託、拜託，我是賴清德啦，請支持余天。」

賴清德說，余天雖然是人氣高的「天王」，但為人謙和不耍大牌，且重情重義、樂於助人、問政用心。

擴音機喇叭聲在市場的人潮中迴盪，賣滷味的婦人、賣成衣的男子，看見隊伍遠遠走來，就高喊「凍蒜」，市議員李余典趕緊帶著團隊趨前，還提醒其中一攤是里長的攤位，賴清德順勢喊出里長的姓，讓攤商笑得合不攏嘴。

賴清德也很勤快的自我介紹，邀請民眾有空到台南去玩。看到賣雞肉的婦人，賴清德主動伸手要握，老闆娘不好意思怕髒了手，賴清德堅持要握到，用台語直說「賣雞、起家，讓余天呼伊凍蒜。」

無論是合照、簽名，賴清德都來者不拒，還有民眾要求賴清德在紀念球上簽名。他一直拜託選民與白色的力量，一定要踴躍站出來提高投票率，與余天一起並肩「守護民主聖地、顧台灣。」

賴清德受訪時說，國民黨去年贏得九合一選舉後氣勢大漲，不諱言的，直轄市長的人氣也很旺。請三重民眾支持，余天一定會傾聽民意，這一場補選對民進黨而言很重要，需集中精神爭取選民再度支持民進黨。

余天也很客氣的逢人握手，許多人還等著與他及賴清德合影。看見比較年長的婦女，余天直喊「阿母啊，拜託喔。」柔軟的身段也獲得選民回應，要他加油。

余天說，透過握手就可以感覺到選民的熱度與支持。找賴清德來助選，可以贏過新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、高雄市長韓國瑜的合體。

余天表示，面對韓國瑜等人的旋風在台南起作用，對手鄭世維邀請他們合體，還是會怕，但立委補選仍是要靠自己努力。

對於市場一片選舉味，賣豆乾的婦女說，「我們不管政治的東西，只要可以順利做生意，發大財就好。」（編輯：李錫璋）1080223