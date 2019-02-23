韓流北襲三重熱情沸騰 禿子燕子推薦鄭世維

高雄市長韓國瑜（前左起）、國民黨籍新北市立委補選參選人鄭世維、台中市長盧秀燕23日齊聚三重為選舉造勢，盧秀燕並表示鄭世維是代表基層的「土包子」，現場是「禿子」、「包子」、「燕子」3子合體中央社記者黃旭昇新北市攝 108年2月23日

（中央社記者黃旭昇新北23日電）高雄市長韓國瑜今天表示，中國國民黨新北市三重立委補選參選人鄭世維需要進入立法院，處理中華民國遇到的困境。他與台中市長盧秀燕都推薦鄭世維，希望成為「新北小太陽」。

鄭世維今天在三重區小巨蛋旁市前街舉辦造勢活動，邀請新北市長侯友宜、韓國瑜、盧秀燕一起同台演講造勢，但侯友宜腰部受傷，經醫生評估建議需休息靜養，今天傍晚並未出席，改以電話連線推薦。

鄭世維表示，選舉是一時的，健康是永遠的，還是以侯友宜的健康為重。不過，侯友宜也答應，未來絕對會再選擇時間來幫鄭世維站台，今天先由韓國瑜、盧秀燕打頭陣，相信現場的民眾會體諒。

雖然鋒面過境、低溫來襲，但「韓流」發威，造勢現場擠滿群眾，除座位滿滿，有些人群擴散到公園，當韓國瑜與盧秀燕入場時，甚至附近高樓的民眾，打開窗戶揮舞國旗、圍巾等，呼喊「選總統」。

韓國瑜等眾人被包圍著，從路口步行到舞台「大進場」約花了15分鐘，人群爭相目睹，推擠、拍照、自拍都來，場面一度混亂危險，舞台上司儀則一直提醒大家注意安全。有民眾為一睹韓國瑜風采，站到塑膠板凳上，卻不慎摔下。

盧秀燕說，雖然原本預計「禿子、燕子、漢子」要三子合體，侯友宜受傷休養，可是鄭世維是代表基層的「土包子」，所以，仍是「三子」合體，現場群眾也高喊「包子、燕子、禿子」。

鄭世維的母親是台中人，丈母娘與侯友宜一樣都是嘉義人。盧秀燕今天贈送一盒伴手禮太陽餅給鄭世維，說要送他進入立法院擔任「新北小太陽」。

韓國瑜致詞時，引起群眾的歡呼，數度要他選總統，韓則打趣說，前提是鄭世維要先補選上立委。

現場助選的民代與韓國瑜、盧秀燕呼籲大家要提高投票率，並積極動員催票。韓國瑜說，國會需要鄭世維前去處理中華民國的困境，也解決三重市民的困境與需求。

除「韓流」，現場還有國民黨團總召江啟臣、立委蔣萬安等人站台，熱情支援者們在現場揮舞國旗、頭戴國旗帽。（編輯：吳佳穎）1080223

國民黨籍新北市立委補選參選人鄭世維（前右2）23日在三重區舉行造勢活動，台中市長盧秀燕（前右）特別帶來台中伴手禮太陽餅，呼籲民眾支持鄭世維，讓他成為「新北小太陽」。左為高雄市長韓國瑜。中央社記者黃旭昇新北市攝 108年2月23日

高雄市長韓國瑜（右3）23日北上新北市三重區，參加國民黨籍新北市立委補選參選人鄭世維（右2）的造勢活動，向民眾力薦鄭世維。中央社記者黃旭昇新北市攝 108年2月23日