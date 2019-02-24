更多編輯台推薦新聞：
婦女爬上自由女神像抗議 美法官判刑前先攀登
國際

婦女爬上自由女神像抗議 美法官判刑前先攀登

蔡總統化身導遊 帶CNN團隊逛西門町吃美食
政治

蔡總統化身導遊 帶CNN團隊逛西門町吃美食

千元大鈔上植物不是玉山薊 興大：是塔塔加薊
地方

千元大鈔上植物不是玉山薊 興大：是塔塔加薊

0217-0223一週大事
生活

0217-0223一週大事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

美籍男醉倒停車場 暖警寒夜助返家

最新更新：2019/02/24 12:16
35歲美籍男子馬克（中）日前和友人聚餐，因不勝酒力在停車場內睡著，社區大樓管理員見狀報案，警方適時到場協助馬克搭車返家。（台北市松山分局提供）中央社記者黃麗芸傳真 108年2月24日
35歲美籍男子馬克（中）日前和友人聚餐，因不勝酒力在停車場內睡著，社區大樓管理員見狀報案，警方適時到場協助馬克搭車返家。（台北市松山分局提供）中央社記者黃麗芸傳真 108年2月24日

（中央社記者黃麗芸台北24日電）35歲美籍男子馬克日前和友人聚餐，因不勝酒力在停車場內睡著，因當日天氣寒冷，社區大樓管理員見狀報案，警方適時到場協助馬克搭車返家，他也對警方表達萬分感激。

台北市警察局松山分局今天發布新聞稿表示，轄下三民派出所警員白曉帆、賴世鴻於11日晚間8時許執行巡邏勤務時獲報，指松山區民生東路五段一處社區大樓內有名男子酒醉路倒，兩人立即驅車趕赴現場。

警方到場了解發現，原來是一名外籍男子因不勝酒力而倒臥在社區大樓停車場內，隨即將酒醉男子攙扶起來並詢問他相關個資，得知這名35歲的馬克為美籍人士，目前住在新北市板橋區。

馬克表示，他是和友人聚餐飲酒過量，本欲餐後要搭捷運返家，卻因不勝酒力且當晚氣溫驟降，僅著短袖的他便想到溫暖的室內機車停車場小憩片刻後再搭車返家，不料卻在停車場內睡著。

白曉帆和賴世鴻見馬克已恢復清醒，雖無安全疑慮，但擔心馬克中文能力不佳恐迷途，便陪他步行到附近的捷運站搭車，讓他順利返家。

馬克也對台灣警察的熱心關懷和協助，致上萬分感激之意。（編輯：翁翠萍）1080224

地機族