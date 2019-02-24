更多編輯台推薦新聞：
專題／碧砂漁港何去何從 攤商嘆：人潮剩1/3
地方

專題／碧砂漁港何去何從 攤商嘆：人潮剩1/3

颱風蝴蝶變強颱 氣象局：有紀錄以來最強2月颱
生活

颱風蝴蝶變強颱 氣象局：有紀錄以來最強2月颱

蔡總統化身導遊 帶CNN團隊逛西門町吃美食
政治

蔡總統化身導遊 帶CNN團隊逛西門町吃美食

千元大鈔上植物不是玉山薊 興大：是塔塔加薊
地方

千元大鈔上植物不是玉山薊 興大：是塔塔加薊

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
專題／台灣生態保育指標 學者捨不得將台灣雲豹除名
訊息平台
首頁 / 地方

台南立委補選 陳筱諭籲特赦陳水扁

最新更新：2019/02/24 20:51
以無黨籍身分投入台南市立委補選的參選人陳筱諭（右2）率領團隊走上街頭齊呼口號，向民眾拜票，籲請支持。（陳筱諭服務處提供）中央社記者楊思瑞台南傳真　108年2月24日
以無黨籍身分投入台南市立委補選的參選人陳筱諭（右2）率領團隊走上街頭齊呼口號，向民眾拜票，籲請支持。（陳筱諭服務處提供）中央社記者楊思瑞台南傳真　108年2月24日

（中央社記者楊思瑞台南24日電）台南市立委補選參選人陳筱諭今天提出特赦前總統陳水扁的主張，並在街頭掛起多面大型看板。她說，只有社會大和解，台灣才有可能團結拚經濟，特赦陳水扁是邁向大和解的第一步。

陳筱諭表示，這次台南的立委補選，民進黨有不能輸的壓力，而國民黨又想趁虛而入。但大家都知道，兩大黨就是為了2020年總統大選，把這場選舉當做灘頭堡。表面上兩黨都說要拚經濟，好像有共識，但是骨子裡還是在鬥政治。

陳筱諭說，她所認識的陳水扁是一個完全沒有物慾的人，吃什麼、穿什麼，都是聽家人安排，自己恐怕連買東西都不會挑。陳水扁一生在乎的只是國與家。除了家人外，只在乎台灣的前途而已。

陳筱諭表示，陳水扁如果有錯，是錯在太「惜情」；為了周遭的人、為了家人，一肩扛起所有責任，也已經服刑這麼多年了。如果大家真的有心要為鄉親拚經濟，就要讓社會和解，讓台灣團結。特赦陳水扁才能解開藍綠心結，停止惡鬥。（編輯：陳俊碩）1080224

無黨籍台南市立委補選參選人陳筱諭24日提出特赦前總統陳水扁的主張，指出特赦陳水扁才能解開藍綠心結、停止惡鬥，並在街頭掛起多面大型看板。（陳筱諭服務處提供）中央社記者楊思瑞台南傳真　108年2月24日
無黨籍台南市立委補選參選人陳筱諭24日提出特赦前總統陳水扁的主張，指出特赦陳水扁才能解開藍綠心結、停止惡鬥，並在街頭掛起多面大型看板。（陳筱諭服務處提供）中央社記者楊思瑞台南傳真　108年2月24日
地機族