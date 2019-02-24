台南立委補選 陳筱諭籲特赦陳水扁

以無黨籍身分投入台南市立委補選的參選人陳筱諭（右2）率領團隊走上街頭齊呼口號，向民眾拜票，籲請支持。（陳筱諭服務處提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 108年2月24日

（中央社記者楊思瑞台南24日電）台南市立委補選參選人陳筱諭今天提出特赦前總統陳水扁的主張，並在街頭掛起多面大型看板。她說，只有社會大和解，台灣才有可能團結拚經濟，特赦陳水扁是邁向大和解的第一步。

陳筱諭表示，這次台南的立委補選，民進黨有不能輸的壓力，而國民黨又想趁虛而入。但大家都知道，兩大黨就是為了2020年總統大選，把這場選舉當做灘頭堡。表面上兩黨都說要拚經濟，好像有共識，但是骨子裡還是在鬥政治。

陳筱諭說，她所認識的陳水扁是一個完全沒有物慾的人，吃什麼、穿什麼，都是聽家人安排，自己恐怕連買東西都不會挑。陳水扁一生在乎的只是國與家。除了家人外，只在乎台灣的前途而已。

陳筱諭表示，陳水扁如果有錯，是錯在太「惜情」；為了周遭的人、為了家人，一肩扛起所有責任，也已經服刑這麼多年了。如果大家真的有心要為鄉親拚經濟，就要讓社會和解，讓台灣團結。特赦陳水扁才能解開藍綠心結，停止惡鬥。（編輯：陳俊碩）1080224