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澎湖路外停車收費 將大幅調降

最新更新：2019/02/25 20:51
澎湖縣長賴峰偉25日表示，許多民眾反映現行停車費率太高，因此縣府研議將路外停車場，由計時制改為計次制，一次以5小時為單位，收費新台幣30元，晚間7時過後不收費。（資料照片）中央社 108年2月25日
澎湖縣長賴峰偉25日表示，許多民眾反映現行停車費率太高，因此縣府研議將路外停車場，由計時制改為計次制，一次以5小時為單位，收費新台幣30元，晚間7時過後不收費。（資料照片）中央社 108年2月25日

（中央社澎湖縣25日電）澎湖縣長賴峰偉宣布新的路外停車費率，由現行每小時20元改為計次制，一次以5小時為單位，收費30元，一天最高60元，晚間7時過後不收費，新制比舊制便宜100元，鼓勵民眾利用路外停車場。

賴峰偉今天表示，目前馬公市區路外停車場，共有300個停車位，每小時收費20元，許多民眾反映現行費率太高，一天停下來8小時達160元，負擔頗大，導致使用率不高，因此縣府研議將路外停車場，將由計時制改為計次制，降低收費，以提高路外停車場使用率。

他說，路外停車場收費，將改為上午9時至下午2時及下午2時至晚間7時2個區段，每區段以5小時為單位，每次停車收費30元，每天最高60元，晚間7時過後不收費，縣府近期內將修正「澎湖縣公有停車場管理自治條例」，待送議會審議通過後施行。

至於路邊停車格主要供民眾臨停，必須維持停車周轉率，地下停車場則有一定比例的月票停放需求，因此，仍維持每小時20元、每天最高160元的收費標準。（編輯：陳俊碩）1080225

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