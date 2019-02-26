力挺郭國文 賴清德盼選民勿信謠言

（中央社記者楊思瑞台南26日電）前行政院長賴清德今天上午陪民進黨台南市立委補選參選人郭國文，到七股、佳里等地的廟口、市場拜票。賴清德說，輔選過程中聽到一些關於郭國文的不實謠言，希望選民不要輕信。

賴清德昨天下午接受媒體訪問時表示，3月16日立委補選前要當郭國文的志工，關於自己的規畫都等立委補選結束後再說。今天一早他就陪郭國文到七股龍德宮、佳里金唐殿、佳里市場等地向民眾拜票。

賴清德所到之處人氣很旺，民眾爭相握手、打招呼，他不斷向民眾懇託，希望支持者在3月16日一定要出來投票，讓年輕、肯做事的郭國文可以當選；一方面延續市政，另一方面也可連結中央為台南做事。

賴清德受訪時表示，每場選舉都會充斥一些謠言，郭國文從20多歲開始從事勞工運動，一直跟勞工站在一起。即便是到勞動部擔任政務次長的時候，還是很關心勞工生活。外傳一例一休是郭國文的主意，其實是不正確的。

賴清德指出，前行政院長林全當時在勞動基準法修法時，提出來的是週休二日版本。一例一休是後來在立法院共同討論出來的結果，現在把一例一休的問題要郭國文來承擔，這完全是選舉花招、抹黑，對郭國文來說非常不公平。

他說，有關立委補選黨內徵召作業，黨主席卓榮泰已多次公開說明，是在公平、公正、公開情形下，由有意願參選的人中，得到民調最高的代表參選。但來到選區之後，卻還是聽到這種謠言。希望選民不要受謠言影響，為台灣的民主及台南的未來，栽培有為的年輕人。（編輯：黃世雅）1080226