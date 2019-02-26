藍議員怨拿不到資料 盧秀燕：落實陽光政治

（中央社記者郝雪卿台中26日電）面對自家藍營議員抱怨市府局處不提供相關資料，而準備在臨時會中要求市府前來專案報告，台中市長盧秀燕今天表示，絕對落實執行陽光政治，議員及市民都可索取公開資料。

台中市議會昨天召開程序委員會討論臨時會議程，國民黨市議員李中等人說，向市府要資料，許多局處不是不給，就是提供資料只有1、2頁，想混過去，盧秀燕要求陽光政治，局處科長都不理會。國民黨團更在臨時會提出30項專案報告，比起民進黨團提出的17項還多出近1倍。

對於有議員反映拿不到市府資料，盧秀燕在市政會議中指出，她今天已經第3次跟大家說明，議員本於職權，為民監督、索取資料是理所當然，所以市府同仁請務必全力配合。

盧秀燕表示，她也是民意代表出身，未來台中市政府在她任內務必守法外，但守法還不夠，一定很多資料要能夠配合陽光政治公開，也歡迎議員監督。因為政府組織這麼龐大，有些事情難免做不好，所以局處首長透過議員的監督，可協助做好治理工作。

盧秀燕還拜託局處首長說，請回去交代同仁，除了個資、除了營業秘密以外，一律通通都要陽光政治。她可以理解過去有些同仁會有一些慣性存在，盡量不要資料給議員，也難免有同仁會有一些基本自我防禦，不過，只要自己守法、做得好，都應該要公開接受檢驗，全力配合議員的要求。（編輯：翁翠萍）1080226