與議員共乘機車上路 高市交通局長允檢討路權

時代力量籍高雄市議員黃捷（左2）主張用路人道路平權，她利用高雄市交通局長鄭永祥（左）拜訪的機會表達訴求，並邀鄭永祥乘坐她騎乘的機車繞行市區，體驗機車族用路權。（高雄市議員黃捷提供）中央社記者王淑芬傳真 108年2月26日

（中央社記者王淑芬高雄26日電）高雄市交通局長鄭永祥是大眾運輸通勤族，20幾年未騎機車，但是日前與市議員黃捷共乘機車上路，體驗機車族的辛苦和風險，鄭永祥允諾在安全前提下檢討道路平權。

時代力量市議員黃捷於臉書貼文，主張用路人道路平權，她利用鄭永祥拜訪的機會表達主張，並邀鄭永祥乘坐她騎的機車繞行市區，體驗機車族的用路權，包括機車待轉等問題。

黃捷說，當天邀鄭永祥乘坐機車，一度讓鄭永祥遲疑直說「機車很危險」，後來鄭永祥戴起了安全帽坐上機車，和黃捷一起穿梭在市區道路，體驗汽機車爭道的處境。

黃捷說，交通路況對於機車族確實危險，有容易打滑的標線、標示不清的路肩和慢車道、要求機車靠右行駛卻讓機車面對路邊違停、公車停靠以及右轉車輛，讓機車騎士膽顫心驚。

鄭永祥告訴中央社記者，確實感受到機車族的不便及交通風險。談到機車族希望單向兩線道開放直接左轉免待轉的建議，鄭永祥同意檢討並循序漸進，不過仍以「安全第一」為前提。

黃捷主張機車不該被認定是次等交通工具，而是高雄人習慣使用的工具，希望高雄更有交通人本主義，成為道路平權的友善城市。（編輯：唐聲揚）1080226