韓國瑜結束訪星返台 樟宜機場加強維安

高雄市長韓國瑜28日結束在新加坡招商參訪行程返台，樟宜機場出動大批警力維安，以鐵架隔開粉絲與媒體，確保安全，防止出現失序狀況。中央社記者黃自強新加坡攝 108年2月28日

（中央社記者黃自強新加坡28日專電）高雄市長韓國瑜今天結束在新加坡招商參訪行程，樟宜機場出動大批警力加強維安，也以鐵架隔開粉絲與媒體，確保安全，防止出現失序狀況。

韓國瑜今天上午參觀早稻田澀谷高中新加坡分校（Waseda Shibuya Senior High School in Singapore）。韓國瑜說，他聽說早稻田有意到高雄設立高中分校，日本是全球第3大經濟體，這對日文人才培養及多語學習有深遠影響，他計劃5月或6月赴東京拜訪，高雄市府也會協助設校及行政事宜。

韓國瑜25日從馬來西亞搭機抵達新加坡，大批粉絲與媒體聚集入境大廳，他入境時受到熱情粉絲包圍，競相要求握手、拍照與簽名。採訪媒體一擁而上，拍攝他與民眾互動身影，現場秩序混亂，機場以人牆手牽手方式護送韓國瑜到停車場。

韓國瑜今天結束訪星行程，樟宜機場在他搭乘班機的第三航廈航班櫃台周邊架起鐵架，隔開粉絲與媒體，由大批警力護送，避免機場失序。

韓國瑜率團訪問星馬兩國5天，期間與馬來西亞糧食進出口商會簽訂億元合作意向書，並依原定計畫與當地供應商EURO-Atlantic簽署採購合約，再與新加坡全國職工總會平價合作社（NTUC FairPrice）和昇菘超市（Sheng Siong）分別簽訂採購契約，也促成百美超市採購農漁加工品。

他強調，高雄是全台農漁的重要產區，儘管有人聲稱這次訂單金額不大，但長期商業合作對農漁業不但意義重大，也是一份保障。（編輯：郭中翰）1080228

高雄市長韓國瑜（右3）28日參觀早稻田澀谷高中新加坡分校，了解這所國際學校招生、教學等相關事宜。中央社記者黃自強新加坡攝 108年2月28日