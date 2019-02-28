高屏溪水鳥暴斃逾2百隻 採檢體送驗查死因

（中央社記者程啟峰高雄28日電）高屏溪水鳥浩劫擴大，鳥友今天搭竹筏下水清查發現約有264隻各種水鳥死亡，以小水鴨及琵嘴鴨居多，各有上百隻，高屏兩地農政單位已分別採檢送驗查死因，明天將清理沿岸鳥屍。

鳥友陸啟德24日發現，高屏溪從萬大橋下游到高屏溪口出現大批雁鴨等水鳥無法游泳、飛翔，死亡數量不斷增加，於是通報高屏兩地農政單位採樣，死因尚未查出。

由於水鳥死亡數量連日來不斷攀升，陸啟德等鳥友今天搭乘竹筏進高屏溪實地清查，發現約有264隻各種水鳥死亡，另有多隻的鳥類奄奄一息包括，小水鴨、琵嘴鴨、花嘴鴨、赤頸鴨、白額雁、反嘴鷸，其中以小水鴨及琵嘴鴨情況最為嚴重，各有上百隻死亡。

高雄市農業局指出，今天會同鳥友赴高屏溪實地勘察發現，沿岸水面及溪床上布滿各式水鳥屍體，另有多隻水鳥奄奄一息，上午採檢2件、下午再採檢12件送驗調查死因。

另外，屏東縣政府農業處日前已採檢鳥屍送驗，結果迄今尚未出爐。

高雄市野鳥學會、拍鳥俱樂部、第七河川局、高雄市農業局及屏東縣農業處明天上午將在雙園大橋上游林園區河濱公園集合，官方及民間攜手清理高屏溪沿岸鳥屍。（編輯：吳佳穎）1080228