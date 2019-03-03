早起輔選郭國文 賴清德拿大聲公掃街拜票

（中央社記者楊思瑞台南3日電）前行政院長賴清德今天一早陪同民進黨台南市立委補選參選人郭國文在山區掃街拜票，親自拿大聲公沿途向民眾請託、一一握手，並向綠營支持者喊話集中選票，延續山區發展成果。

賴清德近一個星期以來，每天一大早就陪郭國文到選區的市場、信仰中心等地向民眾拜票。今天早上先後到楠西北極殿、玉井北極殿周邊掃街。

除了一一握手請託，賴清德還自己拿著麥克風，透過擴音器介紹自己與郭國文，並沿路細數在市長任內的各項建設。有開車經過的民眾特地停下，把握機會與賴清德握手、拍照。

郭國文受訪時表示，他是民進黨在這個選區唯一透過公平、公正、公開程序徵召的立法委員補選參選人。如果有任何人能提出證據，證明他在黨內初選過程中有舞弊情況，他可以馬上退選。否則就懇請所有綠營支持者集中選票，因為只要分散票源，這場選戰就很危險。

他說，前總統陳水扁的支持者也很清楚，不論是入聯公投、牽手護台灣、爭取陳水扁的醫療人權等議題，他都是站在第一線貢獻，支持者在此時不能被動搖。

賴清德受訪時表示，郭國文是農家子弟出身，多年來一直與農漁民、勞工站在一起，過去的成績有目共睹。這次的立委補選是民進黨與國民黨的對決，希望所有民進黨的支持者要集中選票給郭國文，不能分散，讓山區、甚至整個台南的發展能夠延續。

賴清德說，他在擔任台南市長任內，農業產值從新台幣420餘億元成長到超過600億元，行銷到香港、日本、新加坡、中國大陸等地。如果有人為了競選來幫農民行銷是好事，但若只是在過去打下的基礎範圍內來做，效果不會很明顯。郭國文有辦法與市府、中央合作開闢新的產銷路徑，效果更好。

他說，今年台南的芒果可能豐收，他在市長任內也遇過一次大豐收；當時採取與外貿協會合作、邀請國際買主到台南參加國際芒果節的方式，使得國內經銷商也不敢觀望，因此價格不但沒有崩盤，還較歷年均價好一些。相信今年台南市長黃偉哲已有很好應對措施，郭國文當選後也能配合協助。（編輯：陳俊碩）1080303