金門立委補選 前縣長允擔任特定參選人立委助理

（中央社金門縣3日電）立委補選進入倒數第2個週日，金門地區無黨籍參選人陳滄江和蔡西湖同時在今天舉行競選總部成立大會。前縣長陳福海為蔡西湖站台時表示，如蔡西湖進入立法院，他要擔任蔡西湖的助理。

陳滄江競選總部設在金城鎮公車總部旁，陳滄江表示，他刻意不動員，也不僱用遊覽車載人充場面搖旗吶喊，看到500多位支持者冒雨助陣，現場「加油！凍蒜！」聲不斷，陳滄江相當感動。

陳滄江表示，3月16日的金門立委補選，是他返金參政最關鍵的一戰。他說，過去28年，將個人最黃金歲月奉獻給家鄉，尤其是8年議員的問政，處理了近2000多件陳情，讓他深深了解，即便如何努力，還是無法完全解決鄉親的苦痛於萬一，原因之一就是中央政府在訂定相關法令時未充分尊重金門民意。

因此，陳滄江認為，這席立委非常重要，需要一個有學識、能力、有魄力，敢說敢拚的人前進立法院為金門拚搏。

金門縣潁川堂陳氏宗親會多名耆老代表出席陳滄江總部成立大會，展現陳氏宗親團結氣勢。陳滄江誓言為金門爭取土地、醫療、交通等權益。

此外，前金湖鎮長蔡西湖在金湖圓環旁租車行舉行競選總部成立誓師大會，前縣長陳福海特別前來加持。陳福海表示，蔡西湖歷任代表會主席、鎮長，行政經歷豐富，而且勤勞有魄力，積極向中央和地方爭取建設經費；如果蔡西湖當選立委，他要做蔡西湖的助理。

金門縣議會副議長周子傑、議員王秀玉、金湖鎮鎮長陳文顧、金城鎮鎮長李誠智、金沙鎮鎮長吳有家、烈嶼鄉鄉長洪若珊等人都為蔡西湖站台加油。

蔡西湖表示，這幾個月下鄉走訪基層，聽到許多鄉親聲音，如能進入立法院他將聯合各委員爭取平反年金改革法案，還將要求政府補助離島地區居民交通費；他並主張政府和軍方早期占領的土地，應給予金門民眾合理賠償。（編輯：李錫璋）1080303