新竹地區水情吃緊 4日起離峰時段減壓供水

（中央社記者魯鋼駿新竹市3日電）位於新竹縣的寶二水庫水情吃緊，今天下午4時觀測水位已降至20.79%，經濟部水利署日前已決定，明天起每天晚間10時至隔天上午6時實施離峰時段減壓供水，呼籲民眾節約用水。

水利署指出，截至下午3時，在上游集水區已降下約20毫米降雨量，隆恩堰擷取到約20萬噸用水，若降雨持續，山區的水會陸續流入寶山與寶二水庫，可暫時紓解水情。

寶二水庫的有效容量為3147萬立方公尺，但根據水利署觀測，截至今天下午5時的水位為126.56公尺，換算成有效蓄水量為654.37萬立方公尺，佔蓄水量20.79%。

由於新竹地區水情吃緊，經濟部已要求由政府機關及國營事業帶頭節水，停止使用自來水供應噴水池、澆灌、沖洗外牆及水溝等非急需或非必要用水。

此外，新竹地區於明天起實施自來水減壓供水，時段為每天晚間10時至隔日上午6時，高地或管末地區如有水壓不足，將由自來水公司提供水車或供水站因應，同時由新竹縣市政府開放水資源回收中心放流水提供澆灌等次級用水使用。

水利署今天把握鋒面過境，下午先於甲仙堰及南化水庫進行地面人工增雨作業，隨後於石門、寶二、永和山、明德、鯉魚潭水庫施作，盼枯水期間能為水庫挹注更多蓄容。

水利署指出，今天下午的人工增雨作業為今年度第3次，前2次分別於2月22、23日施作，將持續密切關注氣象環境，一旦條件合適，隨時啟動增雨作業，呼籲各界主動節約用水。（編輯：李錫璋）1080303