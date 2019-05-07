配合春遊補助 中市府推中台灣經典景點卡

（中央社記者蘇木春台中7日電）配合春季旅遊補助，台中市政府加碼推出「中台灣經典景點卡」，包含中部13個旅遊景點套票，遊客持卡還能享有伴手禮特約商店優惠，希望促進當地觀光旅遊業發展。

台中市政府觀光旅遊局民國105年響應交通部觀光局台灣好玩卡政策，提案推出中台灣好玩卡，將中部多個知名景點門票包套販售，民眾只要購買卡片，就可到指定景點使用，不只不定期推出促銷，也可省去到場購票的時間。

市府觀旅局本月搭配春季旅遊補助，加碼推出中台灣經典景點卡，30天內可暢遊中部13個旅遊景點，包括麗寶樂園、后豐腳踏車租借、東勢林場遊樂區、中台世界博物館、車籠埔斷層保存園區等知名景點，總計原價新台幣3929元的門票，套票販售1199元。

市府觀旅局觀光企劃科長黃裕文表示，市府過去推出搭配台中花博、交通折扣與親子DIY的各種套票，相當受遊客歡迎，票卡與一卡通票證公司合作，民眾可上中台灣好玩卡網站選購套票商品，將票券加值到卡中就可到景點核銷使用，方便又環保。

黃裕文說，主題套票除內含13個熱門景點外，也與旅遊景點伴手禮業者合作，消費者持卡至貼有中台灣好玩卡特約商店貼紙的店家，憑卡消費可額外享優惠或專屬來店禮，以促進當地旅遊消費商機，詳細資訊可上中台灣好玩卡網站查詢。（編輯：陳俊碩）1080507