聖薩爾瓦多城考古挖掘 林右昌：盼再現本土歷史

（中央社記者王朝鈺基隆市8日電）基隆市政府今年透過大基隆歷史場景計畫，邀請團隊展開深入的考古挖掘工作，市長林右昌今天前往和平島考古現場探班，期許透過團隊的發掘及研究，讓大家對本土歷史更加瞭解。

林右昌受訪表示，基隆市政府前幾年協助中央研究院與考古團隊在和平島進行考古挖掘研究，並於2016年發掘出3具歐洲成年人遺骸；今年藉由文化部核定的「大基隆歷史場景再現整合計畫」，文化局邀請清華大學人類學研究所所長臧振華以及西班牙考古學者貝羅卡（Maria Cruz Berrocal）博士組成的團隊，再次展開更深入的考古挖掘工作。

林右昌說，根據文獻記載，西班牙人於1626年占領北台灣雞籠後，開始興建聖薩爾瓦多城和修道院，距離1624年荷蘭人在台南「鯤鯓」建立的熱蘭遮城（安平古堡前身）只晚了2年，證明基隆與和平島在大航海時代中占有重要地位。

林右昌表示，上次跟最近的考古發掘行動中，都找到玉器、貝塚及凱達格蘭族的陶片等古物，不僅地方和中央非常重視，甚至吸引國際考古界的關注，非常期待這次的合作能有更大的進展，讓大家對台灣的歷史有更進一步的瞭解，也能認識基隆及台灣在世界上的重要性。（編輯：張銘坤）1080508