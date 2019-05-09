醫護獻髮送愛心 慶祝護理師節

（中央社記者管瑞平苗栗縣9日電）苗栗大千綜合醫院今天舉辦慶祝「護理師節」活動，透過「愛心義賣」捐出義賣所得幫助幼童，護理人員更剪下頭髮，贈與癌症病友，希望他們重拾自信心。

大千醫院護理副院長郭淑貞表示，為迎接一年一度的護理師節，4月起展開「愛心義賣」，義賣所得加上院內同仁捐款，共募得新台幣3萬8888元，今日全數捐贈予聖方濟育幼院。

護理師、醫院同仁家屬與仁德醫護管理專科學校學生，更主動發起「醫護獻髮」活動，發起人解旻容指出，已經連續2年舉辦「醫護獻髮」，今年除仁德醫校學生參加外，還有一名年僅7歲的林小妹妹，她是同仁女兒，讓活動增添傳承意味。

曼都髮型苗栗區經理王小野表示，母親和岳母都是癌症病患，對於癌症病友接受化療，導致落髮的副作用，有深刻體會，雖然接近母親節檔期非常忙碌，但一聽到護理師要剪髮協助癌友，特地請來7名設計師幫忙剪髮。

活動現場總共剪下8束頭髮，加上部分護理師已自行先剪的頭髮，總共捐出13束頭髮贈與癌症希望基金會，可在製成假髮後，轉送給癌友，期望幫助他們走出病痛的陰霾，也讓護理師節更具意義。（編輯：方沛清）1080509